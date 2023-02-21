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У столичному метро відновили продаж паперових квитків

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У столичному метро відновили продаж паперових квитків
фото з відкритих джерел

Продаж відновлено на всіх станціях метрополітену 

Продаж паперових qr-квитків відновлено на всіх станціях столичного метро. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Зокрема, в метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:

  • Транспортна картка;
  • QR-квиток;
  • QR-код, згенерований у додатку «Київ Цифровий»;
  • Безконтактна банківська картка;
  • Мобільний додатками ApplePay та Google Pay.
Оператором оплати проїзду у громадському транспорті визначено КП ГІОЦ КМР, у разі виникнення запитань просимо телефонувати на гарячу лінію оператора (044) 366 55 55.

Нагадаємо, що сьогодні з технічних причин на станціях метро продаж паперових QR-квитків тимчасово було призупинено.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. 

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.

Теги: громадський транспорт метро «Киевский метрополитен»

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