У столичному метро відновили продаж паперових квитків
Продаж відновлено на всіх станціях метрополітену
Продаж паперових qr-квитків відновлено на всіх станціях столичного метро. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».
Зокрема, в метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:
- Транспортна картка;
- QR-квиток;
- QR-код, згенерований у додатку «Київ Цифровий»;
- Безконтактна банківська картка;
- Мобільний додатками ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, що сьогодні з технічних причин на станціях метро продаж паперових QR-квитків тимчасово було призупинено.
Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.
Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.
До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.
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