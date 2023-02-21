У столичному метро відновили продаж паперових квитків

Продаж відновлено на всіх станціях метрополітену

Продаж паперових qr-квитків відновлено на всіх станціях столичного метро. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

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Зокрема, в метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:

Транспортна картка;

QR-квиток;

QR-код, згенерований у додатку «Київ Цифровий»;

Безконтактна банківська картка;

Мобільний додатками ApplePay та Google Pay.

Оператором оплати проїзду у громадському транспорті визначено КП ГІОЦ КМР, у разі виникнення запитань просимо телефонувати на гарячу лінію оператора (044) 366 55 55.

Нагадаємо, що сьогодні з технічних причин на станціях метро продаж паперових QR-квитків тимчасово було призупинено.

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Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.