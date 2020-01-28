Депутат розповів, коли зникне транспортний колапс Троєщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканці Троєщини вже кілька десятків років чекають на будівництво метро

Транспортну проблему Троєщини можна вирішити без будівництва метро, вважають у Київраді

У програмі «Київрада» на телеканалі «Київ» жителі столиці зустрілися з депутатом Київради, членом постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Сергієм Майзелем. Кияни говорили з депутатом про проблеми Троєщини.

Найбільше, що цікавило учасників програми, - транспортний колапс, в якому постійно перебуває Троєщина. Адже вже майже чверть століття говорять про будівництво метро в цей район Києва, і воно вже перейшло до розряду міфів, в які ніхто не вірить.

Як розповів Майзель, ще в 2014 році разом столична влада разом зі Світовим банком та іноземними фахівцями почали аналізувати транспортну систему Києва. І дійшли висновку, що проблема Троєщини не така вже й критична. Тому що, багато хто з жителів району, як пояснив депутат, працевлаштувалися на Лівому березі.

Сам Майзель належить до тих депутатів Київради, які не підтримують будівництво метро на Троєщину. На його думку, більш доцільні швидкісний трамвай, електрички та виділена смуга для громадського транспорту. А будівництво метро обійдеться Києву у два річних бюджети.

Депутат зазначив, що першочерговою проблемою є добудова Подільсько-Воскресенського мосту, і коли він відкриється, то й транспортні потоки перерозподіляться.

Як повідомлялося, у проєкті Генерального плану Києва передбачено розвиток та продовження наявних ліній метро та будівництво нових ліній – четвертої (Подільско-Вигурівської), а також в перспективі п’ятої лінії метрополітену. Згідно з проєктом генплану у першому етапі, який займає 7 років, планується будівництво та введення в експлуатацію 16,4 км ліній та 14 станцій метрополітену.

14 листопада 2019 року Київрада звернулася до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Згодом Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року.

А у планах Міністерства інфраструктури України будівництво наземного метро навколо Києва, що проходитиме через Троєщину.