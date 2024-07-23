Держпродспоживслужба через спеку взялась перевіряти магазини на Київщині

Перевірки відбуваються для недопущення виникнення інфекцій у людей, поява яких може бути спричинена перебоями в електропостачанні

Через часті відключення світла в Бориспільському районі Київської області фахівці перевіряють умови зберігання та продажу харчових продуктів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Як зазначається, перевірки проводять для недопущення виникнення інфекцій у людей, поява яких може бути спричинена перебоями в електропостачанні, а також відсутності в деяких торговельних мережах альтернативних джерел електроживлення холодильників та морозильних камер.

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Спеціалісти провели роз’яснювальну роботу щодо дотримання температурних режимів у спеку фото: Facebook/Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Зокрема, спеціалісти управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району провели роз’яснювальну роботу серед операторів ринку щодо дотримання ними температурних режимів під час обігу харчових продуктів.

«Операторам ринку з виробництва та обігу харчових продуктів наголошено на необхідності забезпечення належного температурного режиму під час зберігання харчових продуктів, продовольчої сировини, необхідності використовувати альтернативні засоби електроенергії (бензинові або дизельні генератори, сонячні (акумуляторні) батареї, портативні електростанції тощо) та адаптувати роботу підприємства до графіків відключень електроенергії», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня, 23–28 липня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

До слова, ситуація з відключеннями електроенергії залишається нестабільною і це не може не позначатися на постійно працюючих електроприладах, зокрема на холодильниках та морозильних камерах. «Главком» поцікавився у майстра з ремонту холодильного обладнання, що можна зробити, щоб убезпечити такий важливий пристрій під передчасного виходу з ладу на фоні постійних відключень електроенергії.