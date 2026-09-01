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«Динамо» розглядає двох кандидатів на заміну головному тренеру Костюку – джерело

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Динамо» розглядає двох кандидатів на заміну головному тренеру Костюку – джерело
Ігор Костюк, під керівництвом якого «Динамо» поступилося «Буковині» з рахунком 0:3
фото: ФК «Динамо». Ігор Костюк

У київському клубі найближчим часом може відбутись зміна на тренерському містку

Керівництво київського «Динамо» розглядає двох кандидатів на заміну головному тренеру команди Ігорю Костюку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Основними претендентами на пост коуча «біло-синіх» є Сергій Кравченко, який є асистентом Сергій Ротаня у «Поліссі», та Мацей Кендзьорек, який працює у тренерському штабі Костюка та відповідає за стандартні положення.

У клубі схиляються до другого варіанту, проте призначенню польського фахівця на пост головного тренера «Динамо» перешкоджає те, що в нього немає тренерського штабу, а готуватись до наступних ігор потрібно вже зараз.

Мацей Кендзьорек доєднався до «Динамо» на початку минулого сезону, коли з командою ще працював Олександр Шовковський. Джерело зазначає, що українець спеціально робив поляка вузькопрофільним фахівцем, оскільки боявся, що той може його замінити.

Ігор Костюк працює з «Динамо» з листопада 2025 року. Під його керівництвом минулого сезону «біло-сині» завоювали Кубок України, а чемпіонат закінчив на четвертій позиції з 57 набраними очками. У поточній кампанії київський клуб вже завершив свої виступи на міжнародній арені, поступившись «Карабаху» (1:2) у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. В УПЛ «Динамо» посідає п'яту позицію – шість зароблених очок за три матчі та одна гра в запасі.

Нагадаємо, що «Динамо» з двома помилками Суркіса з розгромним рахунком поступилося «Буковині» у четвертому турі Української Прем'єр-ліги.

 

Теги: УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сергій Кравченко Ігор Костюк

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