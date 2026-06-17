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У Деснянському районі вилучено нерозірваний ворожий дрон (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Деснянському районі вилучено нерозірваний ворожий дрон (фото)
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» у Деснянському районі столиці
фото: Національна поліція України/Facebook

Уламки ворожого безпілотника «Герань-2» створювали серйозну загрозу, адже бойова частина могла вибухнути будь-якої миті

У Деснянському районі столиці вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину ворожого безпілотника «Герань-2», який атакував місто під час останнього масованого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Небезпечну знахідку правоохоронці виявили вчора, 16 червня, на відкритій місцевості.

Небезпечну знахідку правоохоронці виявили на відкритій місцевості
Небезпечну знахідку правоохоронці виявили на відкритій місцевості
фото: поліція Києва

Уламки ворожого безпілотника «Герань-2» створювали серйозну загрозу, адже бойова частина могла вибухнути будь-якої миті.

Спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Києва перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102 або 112. 

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці правоохоронці виявили бойову частину дрона-камікадзе «Герань-2», яку перехожий помітив поблизу проїжджої частини на одній із пожвавлених транспортних розв’язок. Працівники територіального управління поліції перекрили доступ до небезпечної ділянки сторонніх та задокументували черговий злочин Росії, а вибухотехніки вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

До слова, під час нічної російської атаки на Київ 15 червня ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка знищила кілька квартир. Під час обстрілу загинула жінка на ім'я Валентина та її чоловік, якого сусіди називали Юзіком. Ворожий «шахед» влучив у їхню квартиру на шостому поверсі, після чого спалахнула пожежа, і люди не змогли вибратися. Мешканці розповідають, що жінка кликала на допомогу, але врятувати подружжя не вдалося. Валентині було орієнтовно 75 років, її чоловіку за місяць мало виповнитися 85. У цьому будинку вони жили з 1975 року, сусіди згадують їх як добру й порядну родину.

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Теги: Київ поліція місто дрон

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