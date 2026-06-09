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Пережила Другу світову: 89-річна вчителька втратила житло під час обстрілу Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пережила Другу світову: 89-річна вчителька втратила житло під час обстрілу Києва
Алла Уманська все життя працювала вчителькою історії України і права
фото: Instagram libkos

Аллу Уманську дістали з-під завалів після першого удару, пізніше був другий в те саме місце

У одній зі столичних лікарень проходить реабілітацію 89-річна киянка Алла Уманська, яка дивом вижила під час ракетного удару по Лук'янівці 24 червня. Світлини жінки та її зруйнованого помешкання оприлюднив фотограф Костянтин Ліберов, інформує «Главком».

«Аллу Миколаївну дістали з-під завалів після першого удару, пізніше буде другий в те саме місце. Її квартира була на першому поверсі, вона прокинулась після вибуху дезорієнтована, з думкою, що хтось вдарив її по обличчю. Каже, перша думка була наче ніс опинився всередині обличчя», – зазначив Ліберов.

Такий вигляд має після російського удару 24 травня 2026 року будинок на Лук'янівці, де жила Алла Уманська
Такий вигляд має після російського удару 24 травня 2026 року будинок на Лук'янівці, де жила Алла Уманська
фото: libkos/Instagram

Жінка працювала вчителькою історії України і права, вона пережила Другу світову війну, і, за словами фотографа, писала вірші, які згоріли разом з її квартирою. Ліберов розповів, що Алла Уманська встигла взяти ключі від квартири перед тим, як її евакуювали з помешкання. Пізніше вона подзвонила доньці Тамарі та попросила, щоб та закрила квартиру. Проте, за словами фотографа, закривати вже було нічого.

Алла Уманська у лікарняній палаті
Алла Уманська у лікарняній палаті
фото: libkos/Instagram

«Сьогодні Алла Миколаївна в лікарні, готується до реабілітації. Від пережитих травм в неї сильно погіршився загальний стан, особливо – слух. Але спілкуючись з нею, я усвідомив, що навіть після цього кошмару, який вона пережила, після втрати квартири, більш за все їй болить за молодь, яка гине. Серед них – її учні, а вона – вчителька з великої літери. Вона любила всіх своїх учнів, а вони любили її. Саме це для неї найбільша втрата», – поділився Ліберов.

Алла Уманська готується до реабілітації
Алла Уманська готується до реабілітації
фото: libkos/Instagram

За словами фотографа, перше, що Алла Уманська попросила доньку привезти їй у лікарню – заколки для волосся, адже для жінки важливо мати гарний вигляд. Ліберов зазначив, що киянка тримається добре та з оптимізмом, проте «в очах все написано без будь-яких слів».

Алла Уманська з донькою Тамарою
Алла Уманська з донькою Тамарою
фото: libkos/Instagram

«Люди як вона – наша інтелігенція, наше коріння. Росія забрала в неї не тільки все, що було нажито за життя. Росія забрала в неї спогади, спокій та впевненість у завтрашньому дні. І якщо ми не можемо повернути перше, то принаймні віру в гідну старість повернути можемо», – додав фотограф, який поширив збір коштів, організований Тамарою для її мами.

Нагадаємо, обстріл Києва вночі 24 травня став одним із найпотужніших з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росіяни застосували проти України 90 крилатих і балістичних ракет, а також 600 дронів. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях, а також падіння уламків на 23 локаціях.

Руйнування після цієї атаки зафіксовані у всіх районах Києва – більш ніж на 40 локаціях. Обстріл також призвів до найбільшої серії пошкоджень культурних закладів в українській столиці. Постраждали Національний художній музей України, Національний музей «Чорнобиль», Національна філармонія України, Національна музична академія України, Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, Київська опера, численні пам'ятки архітектури.

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Теги: Київ обстріл

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