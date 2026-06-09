Пережила Другу світову: 89-річна вчителька втратила житло під час обстрілу Києва
Аллу Уманську дістали з-під завалів після першого удару, пізніше був другий в те саме місце
У одній зі столичних лікарень проходить реабілітацію 89-річна киянка Алла Уманська, яка дивом вижила під час ракетного удару по Лук'янівці 24 червня. Світлини жінки та її зруйнованого помешкання оприлюднив фотограф Костянтин Ліберов, інформує «Главком».
«Аллу Миколаївну дістали з-під завалів після першого удару, пізніше буде другий в те саме місце. Її квартира була на першому поверсі, вона прокинулась після вибуху дезорієнтована, з думкою, що хтось вдарив її по обличчю. Каже, перша думка була наче ніс опинився всередині обличчя», – зазначив Ліберов.
Жінка працювала вчителькою історії України і права, вона пережила Другу світову війну, і, за словами фотографа, писала вірші, які згоріли разом з її квартирою. Ліберов розповів, що Алла Уманська встигла взяти ключі від квартири перед тим, як її евакуювали з помешкання. Пізніше вона подзвонила доньці Тамарі та попросила, щоб та закрила квартиру. Проте, за словами фотографа, закривати вже було нічого.
«Сьогодні Алла Миколаївна в лікарні, готується до реабілітації. Від пережитих травм в неї сильно погіршився загальний стан, особливо – слух. Але спілкуючись з нею, я усвідомив, що навіть після цього кошмару, який вона пережила, після втрати квартири, більш за все їй болить за молодь, яка гине. Серед них – її учні, а вона – вчителька з великої літери. Вона любила всіх своїх учнів, а вони любили її. Саме це для неї найбільша втрата», – поділився Ліберов.
За словами фотографа, перше, що Алла Уманська попросила доньку привезти їй у лікарню – заколки для волосся, адже для жінки важливо мати гарний вигляд. Ліберов зазначив, що киянка тримається добре та з оптимізмом, проте «в очах все написано без будь-яких слів».
«Люди як вона – наша інтелігенція, наше коріння. Росія забрала в неї не тільки все, що було нажито за життя. Росія забрала в неї спогади, спокій та впевненість у завтрашньому дні. І якщо ми не можемо повернути перше, то принаймні віру в гідну старість повернути можемо», – додав фотограф, який поширив збір коштів, організований Тамарою для її мами.
Нагадаємо, обстріл Києва вночі 24 травня став одним із найпотужніших з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росіяни застосували проти України 90 крилатих і балістичних ракет, а також 600 дронів. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях, а також падіння уламків на 23 локаціях.
Руйнування після цієї атаки зафіксовані у всіх районах Києва – більш ніж на 40 локаціях. Обстріл також призвів до найбільшої серії пошкоджень культурних закладів в українській столиці. Постраждали Національний художній музей України, Національний музей «Чорнобиль», Національна філармонія України, Національна музична академія України, Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, Київська опера, численні пам'ятки архітектури.
Читайте також:
- Росія майже зруйнувала нещодавно відреставрований музей «Чорнобиль» на Подолі
- McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу після обстрілу 24 травня 2026 року
- Масований обстріл Києва 24 травня: аварійні роботи у знищеному Росією ТРЦ завершено (фото)
- Кількість жертв удару по Києву 2 червня зросла: у лікарні померла студентка Ірина Забудько
Коментарі — 0