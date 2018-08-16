Град у Києві: деякі автівки довелося відкопувати



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Фото: Володимир Полуєв / Facebook Град у Києві

Граду випало у Києві стільки, що в деяких місцях автомобілі виявились заблокованими

У деяких районах Києва внаслідок нічної негоди випало стільки граду, що автівки на вулиці довелося буквально відкопувати. Відповідні фото постять очевидці у соцмережах.

Фото з Лук’янівки запостив журналіст Володимир Полуєв. Судячи зі світлин, граду нанесло висотою на півштика лопати.

«Люблю прокинутися літнім ранком після дощу. І відкопувати машину від снігу впереміш з градом», - прокоментував він фото.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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