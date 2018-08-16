Град у Києві: деякі автівки довелося відкопувати
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Розсилка
Граду випало у Києві стільки, що в деяких місцях автомобілі виявились заблокованими
У деяких районах Києва внаслідок нічної негоди випало стільки граду, що автівки на вулиці довелося буквально відкопувати. Відповідні фото постять очевидці у соцмережах.
Фото з Лук’янівки запостив журналіст Володимир Полуєв. Судячи зі світлин, граду нанесло висотою на півштика лопати.
«Люблю прокинутися літнім ранком після дощу. І відкопувати машину від снігу впереміш з градом», - прокоментував він фото.
Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.
Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.
Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.
У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.
Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.
Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.
Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі
Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
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