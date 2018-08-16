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    Град у Києві: деякі автівки довелося відкопувати

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    Град у Києві - Град у Києві: деякі автівки довелося відкопувати
    Фото: Володимир Полуєв / Facebook
    Град у Києві

    Граду випало у Києві стільки, що в деяких місцях автомобілі виявились заблокованими

    У деяких районах Києва внаслідок нічної негоди випало стільки граду, що автівки на вулиці довелося буквально відкопувати. Відповідні фото постять очевидці у соцмережах.

    Фото з Лук’янівки запостив журналіст Володимир Полуєв. Судячи зі світлин, граду нанесло  висотою на півштика лопати.

    «Люблю прокинутися літнім ранком після дощу. І відкопувати машину від снігу впереміш з градом», - прокоментував він фото.

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    Град у Києві: деякі автівки довелося відкопувати
    Град у Києві: деякі автівки довелося відкопувати
    Град у Києві: деякі автівки довелося відкопувати
    Фото: Володимир Полуєв / Facebook

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

    Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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