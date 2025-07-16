«Легенда троєщинського ОСББ» стала радницею голови Деснянського району (фото)

За словами Бахматова, ОСББ під керівництвом Харченко є зразком порядку, культури та ефективного управління

Максим Бахматов висловив щиру вдячність керівниці ОСББ за її активну громадську позицію, високий професіоналізм та невтомну працю

Клавдія Петрівна Харченко, відома як «Легенда місцевого ОСББ» за адресою вул. Закревського, 45, призначена першим радником на громадських засадах голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Про це повідомив Максим Бахматов, який обіймає цю посаду, інформує «Главком».

За словами Максима Бахматова, досвід управління ОСББ Клавдії Харченко та якість сервісу, який вона впровадила у своєму будинку, будуть використовуватись для розвитку керуючих компаній та інших ОСББ району.

У своєму зверненні Максим Бахматов висловив щиру вдячність керівниці ОСББ за її активну громадську позицію, високий професіоналізм та невтомну працю. Він підкреслив, що ОСББ під її керівництвом є «зразком порядку, культури та ефективного управління».

Особливо відзначені такі кейси, реалізовані завдяки лідерству Харченко:

Організація енергонезалежності та ІТП (індивідуальних теплових пунктів).

Відновлення даху та всіх комунікацій будинку.

Землевідведення для ОСББ.

Організація прибудинкової території та дорожнього руху згідно зі схемами організації дорожнього руху (СОДР), включаючи узаконення знаків, шлагбаумів та паркувальних зон для власників, із збереженням вільних проїздів для спецтранспорту.

Організація системи відеоспостереження.

Відновлення електромереж будинку та щитків обліку електроенергії.

Заміна старих ліфтів на нові, сучасні.

Максим Бахматов наголосив, що ці заходи успішно демонструють, як у 16-поверховій будівлі радянської забудови можна створити сучасні комфортні умови життя, враховуючи норми доступності, безпеки, енергоефективності та потреби понад 350 мешканців.

«Ваш досвід є безцінний! Я буду вдячний Вам, якщо Ваш досвід та практики, напрацьовані в організації роботи ОСББ Вашого будинку ми зможемо застосувати для розвитку інших ОСББ, ЖЕД, Керуючої компанії, тощо району, задля покращення умов мешканців інших будинків», – підсумував голова Жеснянського району.

Нагадаємо, в Україні запустять електронну систему «Наш Дім», де власники квартир матимуть актуальну інформацію про своє житло, а також зможуть брати участь у зборах і голосуваннях онлайн.