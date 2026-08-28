Забруднення Кирилівського озера після обстрілу: стан водойми покращився

На водоймах триває покіс і збір забрудненого очерету

На озері Кирилівському та Сирецькому струмку триває ліквідація наслідків забруднення, спричиненого ворожими обстрілами. За розрахунками фахівців, завдяки комплексам заходів обсяг нафтопродуктів на водній поверхні зменшився у 33 рази – з 350 куб. м до 10,5 куб. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Фахівці комунального підприємства «Плесо» продовжують працювати на місці та контролювати ситуацію. Наразі екологи вже вивезли для подальшої утилізації понад 10 тонн відходів, забруднених нафтопродуктами. Із двох локалізованих бонами осередків у західній частині озера відкачали забруднену емульсію, засипали ділянки сорбентом «Еколан-М» та демонтували два бонові загородження. Водночас на Сирецькому струмку замінили сорбуючий бон. Також триває покіс і збір у біг-беги забрудненого очерету – вздовж урізу води прибрали вже близько 1 950 метрів рослинності.

Фахівці комунального підприємства «Плесо» продовжують працювати над очищенням озера фото: КМДА

Фахівці відзначають, що після застосування біопрепарату «Тревітан» стан Сирецького струмка помітно покращився.

фото: КМДА

«Зараз наше головне завдання – не лише прибрати видимі наслідки забруднення, а й забезпечити відновлення водних об’єктів. За рекомендаціями Інституту гідробіології НАН України ми розробляємо комплекс заходів для усунення наслідків надзвичайної ситуації та відновлення екосистем. Паралельно продовжуємо постійний моніторинг води й акваторії», – повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Павло Іванов.

Нагадаємо, масштабний витік нафтопродуктів на каскаді озер Опечень, зокрема на Кирилівському та Йорданському, стався після масованої атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня. Тоді ворог бив по столиці дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами».

22 липня екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське, після чого водойму перекрили 200-метровими бонами. Минулого тижня фахівці КП «Плесо» зосередилися на очищенні Сирецького струмка, аби мінімізувати вторинне забруднення озера.

Напочатку серпня на Кирилівському озері та в струмку Сирець у Києві повторно зафіксували забруднення нафтопродуктами після нічної атаки РФ 8 серпня.