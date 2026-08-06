У Києві затримано молодика, який влаштував стрілянину біля житлових будинків

20-річний киянин хотів привернути увагу нових знайомих

У Голосіївському районі Києва 20-річний молодик влаштував стрілянину із сигнального пристрою, аби вразити нових знайомих. Тепер за хуліганську витівку біля житлових будинків йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Про інцидент правоохоронцям повідомив місцевий мешканець, який побачив з вікна своєї квартири, як група молодих людей у дворі здійснює постріли. На місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Побачивши правоохоронців, компанія намагалася втекти, однак поліцейські швидко затримали всіх учасників інциденту.

Як з’ясували дізнавачі, того вечора молодики познайомилися на вулиці з дівчатами. Бажаючи справити на них враження, 20-річний киянин дістав придбаний раніше в інтернеті різьбовий пусковий пристрій та здійснив три постріли в повітря, чим неабияк налякав жителів навколишніх будинків.

Поліція вилучила речові докази фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі дізнавачі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили молодику про підозру за статтею про хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці п'яний чоловік влаштував стрілянину у дворі житлових будинків. Випадок стався на вулиці Каунаській. До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про звуки пострілів на вулиці. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 42-річного порушника. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили стартовий пістолет і три набої, які направили на експертизу.