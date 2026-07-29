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Перед судом постане водій, який спричинив ДТП, тяжко травмувавши власне немовля

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перед судом постане водій, який спричинив ДТП, тяжко травмувавши власне немовля
Автопригода сталася у травні цього року поблизу Ворзеля на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

26-річний чоловік за кермом BMW X3 пересувався зі швидкістю 152 км/год, не маючи водійського посвідчення

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив тяжкі травми власному немовляті. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури, інформує «Главком».

Автопригода сталася у травні цього року поблизу Ворзеля на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин. За даними слідства, 26-річний чоловік за кермом BMW X3 їхав зі швидкістю 152 км/год, не маючи водійського посвідчення. У його крові виявили 1,83 проміле алкоголю. Водій не врахував обстановку й врізався у вантажівку, що їхала попереду.

Після ДТП автівка на підлягає відновленню
Після ДТП автівка на підлягає відновленню
фото: Київська обласна прокуратура

Унаслідок зіткнення тяжкі тілесні ушкодження отримав його тримісячний син. У немовляти діагностували важку черепно-мозкову травму, множинні переломи ребер та ушкодження внутрішніх органів. Дитина два місяці перебувала в лікарні й досі проходить реабілітацію. Ще один пасажир кросовера дістав травми середнього ступеня тяжкості.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Справу за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України розглядатиме суд по суті.

Нагадаємо, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та продовжив строк тримання під вартою 49-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz. Чоловіка підозрюють у скоєнні резонансної аварії у підземному переході на Чоколівці, внаслідок якої загинули четверо людей. Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей, серед яких пасажирка Mercedes-Benz, дістали травми.

 

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Теги: ДТП Київщина дитина

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