Картка киянина у смартфоні: влада готує масштабне оновлення важливого сервісу

Картка киянина – це носій, що містить персональні дані особи, а також поєднує у собі низку міських сервісів та банківських послуг

Міська влада планує запустити цифровий аналог популярного документа, проте повністю збереже і звичні пластикові картки для пільговиків

У столиці планують запустити цифровий аналог «Картки киянина» в застосунку «Київ Цифровий». При цьому звичні пластикові картки продовжуватимуть діяти без жодних обмежень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Відповідний проєкт рішення вже зареєстрований у Київській міській раді. Завдяки нововведенню оформити картку можна буде онлайн через електронні документи, без відвідування банківських установ та очікування на виготовлення пластику.

«Цифрова картка киянина – це додаткова можливість, а не заміна пластикової. Наше завдання – зробити міські сервіси зручнішими, залишивши за кожним мешканцем право вибору», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Пластиковий носій працюватиме й надалі як платіжна картка «Ощадбанку» та транспортний квиток. У Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА наголосили, що вона залишається звичним інструментом для отримання пільг пенсіонерами, ветеранами, особами з інвалідністю та ВПО. Цифровізація лише доповнить сервіс, не створюючи бар'єрів для людей старшого віку.

У КМДА також закликали містян не вірити фейкам про нібито скасування пластикових карток і користуватися лише офіційними джерелами. У разі ухвалення рішення Київрадою, про всі деталі та порядок онлайн-оформлення міська влада поінформує завчасно.

Нагадаємо, «Картка киянина» – це носій, що містить персональні дані особи, а також поєднує у собі низку міських сервісів та банківських послуг. Тож, власники картки можуть отримувати пільги, соціальні виплати, а також різноманітні компенсації, знижки та інші бонуси. Цю програму створили для пільговиків, однак оформити її можуть усі, хто зареєстровані, офіційно працюють чи навчаються у Києві. «Главком» пояснював, як оформити Картку киянина та які переваги має її власник.