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У Чорногорії сталася стрілянина: могли загинути щонайменше семеро людей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Чорногорії сталася стрілянина: могли загинути щонайменше семеро людей
Місце стрілянини в Чорногорії
фото: Reuters

Нападник убив дітей власника бару та його дружину

У місті Цетинє в Чорногорії 1 січня сталася стрілянина в барі. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомило чорногорське державне телебачення RTCG.

Підозрюваним нападником є 34-річний Айо Мартинович, відомий «своїм нестабільним характером». Раніше він уже був затриманий за незаконне зберігання зброї.

Як стверджують журналісти, чоловік спочатку перебував у барі, проте після конфлікту пішов додому, де взяв вогнепальну зброю. Потім нападник повернувся до закладу, де почав стріляти у відвідувачів, убивши та поранивши кількох людей. Після цього він вирушив до іншого місця, де вбив дітей власника бару та його дружину, стверджує чорногорський телеканал.

Влада міста поки що не надала точних даних про кількість загиблих.

Місцеві поліціянти розпочали негайно спецоперацію для затримання нападника. Правоохоронці знешкодили його після збройного спротиву.

Наразі точні мотиви стрільця невідомі. Чорногорська поліція проводить розслідування, щоб дізнатися можливі причини.

Нагадаємо, 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою. Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного, який в'їхав у натовп. Ним виявився 42-річний громадянин США Шамсуд-Дін Джаббар, який проживав у штаті Техас. 

До слова, у вбитого водія, який вчинив напад, правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Також кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.

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Теги: вбивство поліція напад стрілянина Чорногорія

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