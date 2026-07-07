У Хмельницькому підліток збив жінку на самокаті: яке покарання загрожує та які зміни ініціює поліція

Лише за останній рік в Україні сталося 845 ДТП за участю електросамокатів, у яких 19 людей загинули

За даними джерел «Главкома», через вік порушник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності

У Хмельницькому 13-річний хлопець, керуючи електросамокатом, збив 53-річну жінку. Внаслідок наїзду потерпіла отримала переломи обох рук та була госпіталізована. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Хмельницької області.

Інцидент стався 5 липня на проспекті Миру. За попередніми даними, підліток рухався на електросамокаті KuKirin G4 та здійснив наїзд на пішохідку.

фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України («Порушення чинних на транспорті правил»).

Як повідомили джерела «Главкома» у поліції Хмельницької області, дії неповнолітнього кваліфіковано саме за цією статтею. Водночас через вік порушник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за цією статтею.

«Дії водія електросамоката кваліфіковано за статтею 291 Кримінального кодексу «Порушення чинних на транспорті правил». До нього будуть вжиті заходи впливу, оскільки за віком він не підпадає під кримінальну відповідальність», – повідомили «Главкому» в поліції Хмельниччини.

Після інциденту начальник поліції Хмельницької області Іван Іщенко заявив, що ситуація з електросамокатами в Україні потребує невідкладного врегулювання на законодавчому рівні.

За його словами, лише за останній рік в Україні сталося 845 ДТП за участю електросамокатів, у яких 19 людей загинули. На Хмельниччині від початку 2026 року до поліції надійшло 61 повідомлення про такі пригоди, з яких 43 стосувалися випадків із травмованими.

Іщенко переконаний, що необхідно законодавчо визначити правовий статус електросамокатів, встановити мінімальний вік для керування, запровадити обов'язкове використання захисних шоломів, вимоги до знання Правил дорожнього руху та врегулювати місця їхнього руху.

«Безпека на дорозі починається не зі штрафів, а з особистої відповідальності кожного. Лише поєднання сучасного законодавства, належного контролю та свідомого ставлення батьків дозволить зберегти життя і здоров'я наших дітей та зробити дороги безпечнішими для всіх», – наголосив очільник поліції області.

До слова, у у Львові почало діяти нове правило для електросамокатів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.