В Україні будуть карати водіїв електросамокатів: деталі законопроєкту

Документ також передбачає відповідальність для компаній, які надають електросамокати в оренду

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність для водіїв електросамокатів, моноколіс і гіроскутерів, а також для компаній, що надають їх у прокат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку законопроєкту №15444.

Автори документа пояснюють, що нині Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить спеціальних норм, які дозволяли б притягати до відповідальності користувачів легкого персонального електричного транспорту та операторів прокату.

Законопроєкт пропонує встановити такі штрафи для водіїв:

340 грн – за порушення правил дорожнього руху;

680 грн – за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

850 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин – за створення аварійної ситуації або наїзд на пішохода без тяжких наслідків.

Також документ запроваджує відповідальність для компаній, які здають електросамокати в оренду. Їх пропонують штрафувати, якщо вони не забезпечать програмне обмеження швидкості, геофенсинг, блокування паркування у заборонених місцях або технічне обмеження використання одного самоката кількома людьми.

Для таких порушень пропонуються штрафи:

від 3 400 до 5 100 грн – за перше порушення;

8 500 грн – за повторне порушення протягом року. Крім того, суд може конфіскувати транспортні засоби.

У пояснювальній записці зазначається, що у 2025 році в Україні було зафіксовано 845 ДТП за участю легкого персонального електротранспорту, у яких 19 людей загинули, а 912 отримали травми. За даними авторів законопроєкту, у 79% таких аварій винуватцями визнавали саме водіїв електросамокатів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.