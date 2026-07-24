Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні будуть карати водіїв електросамокатів: деталі законопроєкту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні будуть карати водіїв електросамокатів: деталі законопроєкту
Рада пропонує штрафувати водіїв електросамокатів та сервіси прокату
фото з відкритих джерел

Документ також передбачає відповідальність для компаній, які надають електросамокати в оренду

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність для водіїв електросамокатів, моноколіс і гіроскутерів, а також для компаній, що надають їх у прокат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку законопроєкту №15444.

Автори документа пояснюють, що нині Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить спеціальних норм, які дозволяли б притягати до відповідальності користувачів легкого персонального електричного транспорту та операторів прокату.

Законопроєкт пропонує встановити такі штрафи для водіїв:

  • 340 грн – за порушення правил дорожнього руху;
  • 680 грн – за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;
  • 850 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин – за створення аварійної ситуації або наїзд на пішохода без тяжких наслідків.

Також документ запроваджує відповідальність для компаній, які здають електросамокати в оренду. Їх пропонують штрафувати, якщо вони не забезпечать програмне обмеження швидкості, геофенсинг, блокування паркування у заборонених місцях або технічне обмеження використання одного самоката кількома людьми.

Для таких порушень пропонуються штрафи:

  • від 3 400 до 5 100 грн – за перше порушення;
  • 8 500 грн – за повторне порушення протягом року. Крім того, суд може конфіскувати транспортні засоби.

У пояснювальній записці зазначається, що у 2025 році в Україні було зафіксовано 845 ДТП за участю легкого персонального електротранспорту, у яких 19 людей загинули, а 912 отримали травми. За даними авторів законопроєкту, у 79% таких аварій винуватцями визнавали саме водіїв електросамокатів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.

Читайте також:

Теги: штраф ПДР дорожній рух законопроєкт самокат обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вторгнення в Україну у 2022 році МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань
МОК змінив Олімпійську хартію і відкрив питання про Росію
25 червня, 04:08
Пантеон утворять у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Уряд визначив місце для Українського національного пантеону
4 липня, 08:10
На Житомирщині водія скутера на 19 років позбавили прав і оштрафували на 51 тис. грн
На Житомирщині водія скутера майже на 20 років позбавили прав: що він накоїв
Вчора, 21:45
Блогерка Анна Алхім «знесла» через суд мільйоний штраф «ПлейСіті» за рекламу онлайн-казино
Скандальна блогерка Алхім через суд скасувала штраф у 5 млн. Деталі гучної справи
26 червня, 19:02
Зеленський ініціював створення ордену Європи
Зеленський ініціював нову державну нагороду
28 червня, 13:35
Нові штрафи за швидкість можуть не дати очікуваного ефекту
«Є три проблеми». Юрист розкритикував законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
2 липня, 11:36
Сушити одяг на балконі у німецьких квартирах заборонено
Українка розповіла про безліч заборон, які діють у німецьких квартирах
12 липня, 15:15
Підтримано законопроєкт №15294
Декриміналізація порнографії. Рада підтримала законопроєкт
14 липня, 14:47
«Університатя Клуж» лише у серії пенальті поступилася київському «Динамо»
УЄФА оштрафувала суперника «Динамо» після матчу Ліги Європи
22 липня, 20:16

Суспільство

Блокада Чорного моря. Голова Асоціації портів закликав країни НАТО нарешті почати збивати російські літаки
Блокада Чорного моря. Голова Асоціації портів закликав країни НАТО нарешті почати збивати російські літаки
В Україні будуть карати водіїв електросамокатів: деталі законопроєкту
В Україні будуть карати водіїв електросамокатів: деталі законопроєкту
Яке релігійне свято відзначається 25 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 липня 2026: традиції та молитва
Зеленський анонсував появу українських дронів дальністю до 10 тис. км
Зеленський анонсував появу українських дронів дальністю до 10 тис. км
Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів
Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів
МАГАТЕ заявило про проблеми з водопостачанням на Запорізькій атомній електростанції
МАГАТЕ заявило про проблеми з водопостачанням на Запорізькій атомній електростанції

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Сьогодні, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua