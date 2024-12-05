США готуються накласти санкції за придушення протестів у Грузії

Блінкен закликав провладну партію Грузії «припинити свою репресивну тактику»

Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Посадовець зазначив, що США рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії, а також євроатлантичні прагнення грузинського народу.

«Сполучені Штати рішуче засуджують жорстоке і невиправдане насильство партії «Грузинська мрія» щодо грузинських громадян, демонстрантів, представників ЗМІ та опозиційних діячів», – підкреслив він.

Блінкен закликав «Грузинську мрію» «припинити свою репресивну тактику», зокрема з використанням безпідставних затримань і фізичного насильства.

Держсекретар також висловив стурбованість повідомленнями про серйозні травми, отримані людьми від рук правоохоронних органів.

«Ті, хто був затриманий за здійснення своїх прав людини на мирні зібрання та свободу вираження поглядів, мають бути негайно звільнені, а посадові особи, винні в незаконному застосуванні сили, мають бути притягнуті до повної відповідальності», – зазначив він.

Блінкен додав, що крім продовження огляду двостороннього співробітництва, «Сполучені Штати готуються використати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, включно з додатковими санкціями».

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Раніше грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.