У Києві сталися сутички на місці проведення заходу активістів ЛГБТ, поліція відреагувала

На лекторії Kyiv Queer Talk планували «розмовляти про квірність, історію, мистецтво»

У Києві скасували захід громадської організації «КиївПрайд» на тему ЛГБТ. Усе через сутички невідомих із правоохоронцями, які оточили місце проведення події. Про це «КиївПрайд» розповів у своїх Instagram-історіях.

Спершу там заявили про скасування заходу й попросили не наближатися до місця його проведення – простору Office Repair Together.

Пізніше в громадській організації пояснили, що невідомі напали на місце, де вони збиралися провести лекторій. Також вони нібито нападали на правоохоронців, намагаючись прорвати обмежувальний кордон, і кидали димові гранати.

«Ми вважаємо дії нападників не тільки протиправними, а й антиукраїнськими», – написали в громадській організації, додавши, що готують офіційну заяву щодо цього. Людей, які опинилися на місці проведення лекторію, евакуювали.

Тим часом, Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

«Сьогодні у Шевченківському районі столиці відбувся захід громадської організації, на який також прийшла протилежно налаштована молодь. Надалі останні вчинили штовханину із працівниками поліції, які забезпечували охорону публічного порядку. Поліцейські припинили правопорушення. Дев’ять найбільш активних учасників, серед яких троє неповнолітніх, затримано та доставлено до Шевченківського управління поліції. Відносно них складено адміністративні протоколи за вчинення дрібного хуліганства та злісну непокору законній вимозі поліцейського. З батьками неповнолітніх працівники поліції провели роз’яснювальну роботу», – сказано у повідомленні правоохоронців.

На лекторії Kyiv Queer Talk планували «розмовляти про квірність, історію, мистецтво». У цей час мали відбутися лекції від експертів та експерток, а також благодійний розіграш, розповідали у «КиївПрайді».

Раніше у Києво-Могилянській бізнес-школі скасовано лекцію «Криза національної ідентичності чи її відродження?» українського історика, філософа, соціолога та громадського діяча Сергія Чаплигіна. Причиною нібито стали «некоректні» погляди Чаплигіна щодо ЛГБТ+ спільноти.

Також Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства.