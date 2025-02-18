Перевізник відсторонив від роботи водія, який обізвав військову з контузією «п’яним бидлом»

Укртрансбезпека відреагувала на скаргу військової

У Києві перевізник на час проведення внутрішнього розслідування відсторонив від роботи водія, який нагрубив військовій з контузією. Про це повідомляє «Укртрансбезпека». За словами військової, цей водій і раніше виганяв її з транспорта.

У компанії зазначили, що 17 лютого отримали на лінію інформаційної підтримки «Укртрансбезпеки» дзвінок від Ксенії Пономарьової щодо ситуації, яка сталася у маршрутному таксі № 410.

Заявниця повідомила оператору, що на зупинці станції метро Сирець у Києві, при вході в салон маршрутного таксі № 410, вона надала водію пільгове посвідчення для ознайомлення. Коли заявниця почала проходити по салону для розміщення, водій різко почав рух, а потім зробив різке гальмування, навмисно, через що жінка не втрималася та впала на підлогу.

У допису у Facebook захисниця зазначила, що після того як вона впала, водій на її адресу сказав: «П'яне бидло».

Оператор зафіксувала інформацію та передала її до відділу державного нагляду (контролю) «Укртрансбезпеки» у м. Києві для відповідного реагування.

Повідомляється, що сьогодні,18 лютого відбулася зустріч перевізника та водія з посадовими особами «Укртрансбезпеки», за результатами якої перевізник відсторонив водія від роботи на час проведення внутрішнього розслідування, з іншими водіями будуть проведені додаткові інструктажі, щодо дотримання правил дорожнього руху і безпеки перевезення пасажирів на міських маршрутах Києва.

скриншот повідомлення «Укртрансбезпеки»

Нагадаємо, Ксенія Пономарьова раніше повідомила про інцидент у Facebook. Очільник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на інцидент. Він нагадав, що декілька тижнів тому проводились посилені заходи у Києві та була перевірка громадського транспорту. Ткаченко зазначив, що водій маршруту №410 вів себе неприпустимо із захисницею.