«Шокуючий протест». Актори столичного театру несподівано завершили виставу (відео)

Актори закликали глядачів, акторів та митців підтримати їх не мовчати про насильство

У Києві під час вистави «Небезпечні зв'язки» в «Молодому театрі» актори несподівано завершили дійство та звернулися до глядачів із заявою. Вони публічно звинуватили художнього керівника театру та режисера вистави Андрія Білоуса у сексуальному насильстві та багаторічних домаганнях до студенток, акторок і працівниць театру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео Вікторії Лимар.

З відео стали відомі подробиці інциденту. Актори та акторки зачитали звернення, в якому повідомили, що до поліції подано чотири заяви про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса.

«Ми хочемо довести до вашого відома, що художнього керівника цього театру та режисеру цієї вистави звинувачують у сексуальному насиллі та більш ніж 10-річних домаганнях до своїх студенток, акторок і працівниць молодого театру. До поліції подано чотири заяви, відкриті провадження за статтею 153 (сексуальне насильство). Двоє з потерпілих – були неповнолітніми на момент вчинення злочину», – зазначила акторка театру.

Акторка також заявила про неефективність слідства, зазначивши, що Шевченківське управління поліції Києва спочатку відмовлялося реєструвати заяви, і це вдалося зробити лише за рішенням суду. «Хоча кримінальне провадження триває, ми можемо констатувати, що особливо прогресу слідство не демонструє. Усі подані заяви до Шевченківського управління поліція не хотіла реєструвати, поки суд не зобов’язав це зробити», – заявила акторка театру.

«Прямо зараз ви подивилися виставу, яка наочно демонструє те, що відбувається усередині театру, де головний герой є Андрій Білоус. Прямо зараз у цій залі перебувають три дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. Попри це, за нашою оцінкою, у нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Білоуса. Попри це все він продовжує обіймати посаду», – розповіла акторка театру.

Актори повідомили про підписану петицію щодо звільнення Андрія Білоуса та висловили сподівання на реакцію Київської міської державної адміністрації (КМДА). Вони закликали глядачів, акторів та митців підтримати їх, поширювати інформацію про цю проблему у соціальних мережах та не мовчати про насильство.

«Наразі у нас є підписана петиція про звільнення Білоуса і ми чекаємо від КМДА на її розвиток. Глядачі, актори, митці – підтримайте нас, говоріть про це у своїх соцмережах, говоріть про це зі сцени, заходьте до соцмереж акторів та дізнавайтеся про цю проблему. Поширюйте, не мовчіть і не толеруйте насилля. Не дайте цій справі затихнути. Допоможіть нам доказати нашій владі, що у сучасному суспільстві це не є нормою. Театр має бути таким, яким сучасне суспільство має бути завтра.

Ми вам дуже вдячні і сподіваємось на ваше розуміння і підтримку», – зазначили актори. Після звернення акторка роздала глядачам інформаційні листівки з подробицями ситуації.

Вистава, на якій актори зробили зверненя до глядачів, називається «Небезпечні зв'язки».

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Акторка театру Вікторія Ромашко опублікувала скріншоти переписок, ймовірно, режисера зі студенткою та розповіла в етері «Радіо Культура» про юридичні проблеми зі звільненням Білоуса.

До слова, Департамент культури Київської міської державної адміністрація підтримує залучення поліграфа у справі щодо звинувачень у сексуальних домаганнях викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса для обох сторін конфлікту. У відомстві наголосили на своїй послідовній та принциповій позиції щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації, образ чи принижень у комунальних закладах культури.

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Як відомо, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.