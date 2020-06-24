У будинку, де стався вибух, існує загроза обвалу



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У будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 вибухом зруйновано чотири поверхи Фото: ДСНС

Фахівці не виключають раптового руйнування шостого під'їзду будинку, де стався вибух

У будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух, відселена тільки аварійний шостий під’їзд, у п’яту секцію вже пустили мешканців. У сусідньому будинку на вулиці Григоренка людям також дозволили повернутися у квартири.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив заступник директора Департаменту, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

«На даний момент відселеними є тільки мешканці шостого під’їзду. Всі, хто потребують, проживають на Харківському шосе у школі-інтернаті. Це близько 30 людей», - розповів він.

Ткачук зазначив, що залишається імовірність раптового руйнування. До шостого аварійного під’їзду обмежений доступ і здійснюється контроль. «Звісно, будівля нестійка, і на даний час зберігається можливість її раптового руйнування, тому нині рятувальники виставили інструментальний пост, який постійно в режимі 24/7 контролює технічний стан цієї будівлі», — зазначив він.

За його словами, на під’їзді у будинку по вул. Григоренка, що примикає до аварійного, пошкоджень не виявлено, існують тріщини, але вони могли бути й раніше.

«Це будівля панельна, тому буде не так просто її відновити, тому буде рішення технічної лабораторії», - додав Ткачук.

Він наголосив, що 23 червня фахівці будівельної лабораторії перевірили будинок на вул. Григоренка, 41 та 5-й під’їзд на Крушельницької і жодних пошкоджень, які можуть вплинути на безпеку будівлі, немає, а ліфтова шахта перестала працювати, тому що одразу вимкнули електрику.

«На даний час все працює в штатному режимі», - зазначив посадовець.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Столична влада проводить експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку остаточно непридатні для проживання.