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У столичному парку Шевченка впало велике дерево, четверо людей постраждали

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У столичному парку Шевченка впало велике дерево, четверо людей постраждали
Допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС «Київська служба порятунку»
фото з відкритих джерел

За даними КМДА, всі комунальні служби на місці

У столичному парку імені Тараса Шевченка впало дерево внаслідок поривів вітру, четверо людей постраждали. Про це повідомляє КМДА.

«Медики госпіталізують чотирьох потерпілих від падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка внаслідок поривів вітру», – йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, всі комунальні служби на місці. Допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС «Київська служба порятунку».

За прогнозами Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с.

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.

Нагадаємо, що у разі падіння дерев чи гілок – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Як повідомлялося, учора, 29 липня головний прапор України приспустили через прогнозовану негоду у Києві. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, зазначили КМДА.

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Теги: Київ негода травма

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