У столичному парку Шевченка впало велике дерево, четверо людей постраждали

За даними КМДА, всі комунальні служби на місці

У столичному парку імені Тараса Шевченка впало дерево внаслідок поривів вітру, четверо людей постраждали. Про це повідомляє КМДА.

«Медики госпіталізують чотирьох потерпілих від падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка внаслідок поривів вітру», – йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, всі комунальні служби на місці. Допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС «Київська служба порятунку».

🤯 У київському парку Шевченка дерево впало на пішохідну частину – КМДА



Унаслідок чотири людини постраждали. Їх госпіталізували.



📷 Місцеві пабліки pic.twitter.com/hcbIpeMqgI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2024

За прогнозами Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с.

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.

Нагадаємо, що у разі падіння дерев чи гілок – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Як повідомлялося, учора, 29 липня головний прапор України приспустили через прогнозовану негоду у Києві. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, зазначили КМДА.