У столичному парку Шевченка впало велике дерево, четверо людей постраждали
За даними КМДА, всі комунальні служби на місці
У столичному парку імені Тараса Шевченка впало дерево внаслідок поривів вітру, четверо людей постраждали. Про це повідомляє КМДА.
«Медики госпіталізують чотирьох потерпілих від падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка внаслідок поривів вітру», – йдеться у повідомленні.
За даними КМДА, всі комунальні служби на місці. Допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС «Київська служба порятунку».
🤯 У київському парку Шевченка дерево впало на пішохідну частину – КМДА
Унаслідок чотири людини постраждали. Їх госпіталізували.
📷 Місцеві пабліки pic.twitter.com/hcbIpeMqgI
За прогнозами Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с.
Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.
Нагадаємо, що у разі падіння дерев чи гілок – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 0442724018.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Як повідомлялося, учора, 29 липня головний прапор України приспустили через прогнозовану негоду у Києві. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, зазначили КМДА.
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