У декількох районах Києва перестала працювати система оповіщення про тривоги

Систему оповіщення про сигнали повітряної тривоги у Святошинському та Шевченківському районах планують полагодити 25 листопада

Правоохоронці та рятувальники сповіщатимуть киян про загрозу за допомогою гучномовців

У зв’язку з аварією певних комунікацій, тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Так, для забезпечення інформування громадян, підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців.

За словами Попка, орієнтовний час відновлення системи – 25 листопада.

«Наголошую, це стосується лише певних частин Святошинського району! В інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі», – заявив він.

Нагадаємо, незабаром в Україні запустять ізраїльську систему оповіщення про повітряні загрози. Наразі країна перебуває на фінальній стадії запуску цієї технології.

До слова, у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення.

Як повідомлялося раніше, у місті Біла Церква стався технічний збій в роботі автоматизованої системи централізованого оповіщення – під час оголошення повітряної тривоги був відсутній сигнал сирени.