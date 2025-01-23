Київ накриє туман: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи

До кінця доби 23 січня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередив Український гідрометеорологічний центр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Раніше стноптики попереджали, що вночі та вранці 23 січня в Києві очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Варто нагадати, що українцям швидше за все вже не варто очікувати сильних морозів до кінця січня. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Очікується, що найтеплішими днями з найближчої перспективи будуть 26 та 27 січня. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°.