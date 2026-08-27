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Смертельна ДТП на Вишгородщині: водій загинув під час розвороту з узбіччя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП на Вишгородщині: водій загинув під час розвороту з узбіччя
Смертельна ДТП на Вишгородщині
фото: Національна поліція України

54-річний керманич Mercedes-Benz отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні

На автодорозі між селами Лютіж та Демидів у Вишгородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.  

За попередніми даними правоохоронців, 42-річний кермувальник автомобіля Renault Express розпочав рух із правого узбіччя та виконував маневр розвороту ліворуч. У цей момент відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок отриманих травм водій Renault загинув на місці події. 54-річний керманич Mercedes-Benz отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася смертельна аварія за участю неповнолітніх. За попередньою інформацією правоохоронців, 15-річна дівчина за кермом квадроцикла Bashan 330 Explorer EFI не впоралася з керуванням під час руху вулицею Зелений Гай. Транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та протаранив бетонну опору.

Теги: Київщина ДТП

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