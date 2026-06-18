Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили постачання F-16 Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили постачання F-16 Україні
Володимир Зеленський поговорив з Бартом де Вевером
фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр поінформував про підготовку нового великого оборонного пакета

Сьогодні, 18 червня, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Ішлося про можливості додаткових внесків у програму PURL і реалізацію спільних проєктів у межах SAFE. Прем’єр-міністр поінформував про підготовку нового великого оборонного пакета та внесків у PURL.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Окрема увага – плану й часовим межам постачання літаків F-16 від Бельгії. Уже цього року будуть перші поставки, і Україна розраховує, що надалі винищувачі надходитимуть теж оперативно», – йдеться у повідомленні.

Президент розповів про зустрічі на саміті Групи семи, загальну ситуацію в дипломатії та роботу з партнерами у спеціальному форматі Drone Deals. Зеленський запропонував Бельгії укласти відповідну угоду та розбудовувати безпекове партнерство.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Президент подякував Бельгії за підтримку відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Говорили й про посилення санкційного тиску на російський тіньовий флот.

Нагадаємо, Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16. Про це перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив глава Міноборони Бельгії Тео Франкен.

До слова, українські пілоти під час підготовки до польотів на винищувачах F-16 активно освоюють навички навігації без стабільного GPS-сигналу. Причиною стала постійна загроза російської радіоелектронної боротьби, яка здатна глушити навігаційні системи. 

Читайте також:

Теги: F-16 Бельгія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зустрівся із Володимиром Зеленським
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ
16 червня, 20:04
Зінкевичу призначено державну стипендію
Легендарному Зінкевичу призначено довічну державну стипендію
15 червня, 17:45
Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих ризиків уточнюється
Удар по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС: з'явилися фото наслідків
7 червня, 15:29
Зеленський подякував премʼєр-міністру Британії
Зеленський повідомив про розмову зі Стармером
3 червня, 20:50
Володимир Зеленський і Марк Рютте біля Стіни памʼяті у Києві
Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
3 червня, 14:52
Зеленський: Провели спеціальну нараду щодо наших подальших дій
Зеленський провів спецнараду та анонсував Drone Deal з Євросоюзом
30 травня, 14:54
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
29 травня, 18:22
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля
27 травня, 18:00
Путін несподівано змінив свою риторику про президента Зеленського
Путін різко змінив риторику про Зеленського. Британський полковник пояснив сигнал
19 травня, 09:46

Політика

Росія наказала посилити FPV-терор проти Запоріжжя – ГУР
Росія наказала посилити FPV-терор проти Запоріжжя – ГУР
Китай дав несподівану пораду НАТО після заяв про війну в Україні
Китай дав несподівану пораду НАТО після заяв про війну в Україні
Кремль прокоментував атаку на Московський НПЗ
Кремль прокоментував атаку на Московський НПЗ
Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили постачання F-16 Україні
Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили постачання F-16 Україні
Уряд проросійського Фіцо за крок до відставки: що вимагає Конституційний суд
Уряд проросійського Фіцо за крок до відставки: що вимагає Конституційний суд
«Фото дня». МЗС Естонії показало світлину палаючого Московського НПЗ
«Фото дня». МЗС Естонії показало світлину палаючого Московського НПЗ

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua