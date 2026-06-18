Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили постачання F-16 Україні

Прем’єр-міністр поінформував про підготовку нового великого оборонного пакета

Сьогодні, 18 червня, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Ішлося про можливості додаткових внесків у програму PURL і реалізацію спільних проєктів у межах SAFE. Прем’єр-міністр поінформував про підготовку нового великого оборонного пакета та внесків у PURL.

🇧🇪🇺🇦 Зеленський зустрівся з премʼєром Бельгії Бартом де Вевером Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги та внесок у програму PURL



"Також проговорили графік постачань винищувачів F-16. Перші надходження будуть уже цього року", - повідомив президент України. pic.twitter.com/YLWm72qNxy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 18, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Окрема увага – плану й часовим межам постачання літаків F-16 від Бельгії. Уже цього року будуть перші поставки, і Україна розраховує, що надалі винищувачі надходитимуть теж оперативно», – йдеться у повідомленні.

Президент розповів про зустрічі на саміті Групи семи, загальну ситуацію в дипломатії та роботу з партнерами у спеціальному форматі Drone Deals. Зеленський запропонував Бельгії укласти відповідну угоду та розбудовувати безпекове партнерство.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Президент подякував Бельгії за підтримку відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Говорили й про посилення санкційного тиску на російський тіньовий флот.

Нагадаємо, Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16. Про це перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив глава Міноборони Бельгії Тео Франкен.

До слова, українські пілоти під час підготовки до польотів на винищувачах F-16 активно освоюють навички навігації без стабільного GPS-сигналу. Причиною стала постійна загроза російської радіоелектронної боротьби, яка здатна глушити навігаційні системи.