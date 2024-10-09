На вихідних у Києві частково буде обмежено рух транспорту через благодійний марафон: графік

Для безпеки учасників марафону буде організоване часткове обмеження руху, без повного перекриття

Тож завчасно плануйте своє пересування містом за альтернативними маршрутами

На вихідних 12 та 13 жовтня у Києві частково буде обмежено рух транспорту у зв’язку із проведенням благодійного Київського марафону Незламності. Про це повідомляється на сторінці марафону.

Як зазначається, для безпеки учасників буде організоване часткове обмеження руху, без повного перекриття. Зокрема на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег від парку Муромець до з’їзду на проспект В.Івасюка.

Графік перекриття вулиць 12 жовтня:

вул. Труханівська – з 10:30 до 18:30

Графік перекриття вулиць 13 жовтня:

вул. Труханівська – з 08:15 до 15:30

обмеження руху на Північному мосту (в напрямку з ж/м Троєщина на Оболонь) – з 08:30 до 14:30

просп. Володимира Івасюка (від Північного мосту до буд. 2ГК2) – з 08:30 до 14:30

Оболонська набережна – з 08:30 до 14:30

вул. Прирічна (від буд.9 до Оболонського острову) – з 08:30 до 14:30

провулок між будинками Оболонська набережна, 1 та Оболонська набережна, 3 – з 08:30 до 14:00.

Тож завчасно плануйте своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

Раніше повідомлялося, що із 10 до 12 жовтня у Києві частково буде обмежено рух вулицею Василя Касіяна на ділянці від вулиці Лятошинського до вулиці Героїв Маріуполя. На цій ділянці дорожники проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття.