Куди сходити у Києві 22-28 червня: дайджест культурних подій

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»

Останній тиждень червня у столиці буде багатим на культурні події. У театральній афіші – показ легендарної рок-опери «Біла ворона» в Опереті та зіркова мелодрама «Тектоніка почуттів» за п'єсою Еріка-Емманюеля Шмітта. Музична програма тижня здивує контрастами: від симфонічного ювілейного концерту Віктора Павліка у Палаці спорту до першого великого фестивалю просто неба від Max Barskih на ВДНГ.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 22-28 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

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Музеї



Виставка «Передмістя у центрі міста»

Кудрявець – одна з найдавніших історичних місцевостей Києва, розташована в центральній частині міста. До неї належать території вздовж сучасних вулиць Кудрявської, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявської та Обсерваторної, а також Кудрявський і Вознесенський узвози, урочище Вознесенський Яр та Львівська площа. З півдня й сходу місцевість обмежують схили над долиною річки Глибочиці. Назва місцевості, ймовірно, походить від річки Кудрявець (Киянки), яка протікала місцевими ярами та впадала до Глибочиці.

Історія Кудрявця сягає часів Русі. У XI–XIII століттях тут розташовувався Копирів кінець — околиця давнього Києва за межами укріплень «Міста Ярослава». На цій території існували князівські двори, монастирі, ремісничі комплекси та важливі торговельні шляхи. Археологічні дослідження виявили тут залишки житлової забудови, ремісничих майстерень, некрополів і чотирьох мурованих храмів XI–XIII століть.

У XVI–XVIII століттях Кудрявець залишався околицею Києва. Значна частина земель належала монастирям і церковним установам, а територія забудовувалася слободами та садибами. Справжній розквіт місцевості розпочався наприкінці XIX століття. Тут активно зводилися житлові садиби, навчальні заклади, храми та громадські споруди. Саме тоді сформувався архітектурний образ Кудрявця, значна частина якого збереглася до наших днів. Кудрявець був свідком і важливих подій Української революції 1917–1921 років. Саме тут розміщувалися казарми Січових Стрільців – одного з найбоєздатніших військових формувань Армії Української Народної Республіки.

Коли: з 18 червня 2026 року.

Місце проведення: Садиба на Кудрявці. Філія Музею історії міста Києва, вул. Кудрявська,

Виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових». Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цілої мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії та Володимира Трегубових.

Відвідувачі зможуть побачити 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона в 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Театри

«Дивний випадок із собакою у нічний час»

В основі вистави – роман Марка Геддона, що давно вже став світовим бестселером. Перед Крістофером лежить мертвий сусідський собака. На годиннику – сім хвилин на першу ночі, і хлопчик – головний підозрюваний. Крістофер вирішує знайти вбивцю собаки, не припускаючи, що це розслідування закине його у саме пекло складних та непередбачуваних відносин дорослих і змусить зробити неможливе – змінити звичний хід життя.

Крістофер Бун має феноменальну пам'ять і добре ставиться до тварин, але не зносить, коли до нього торкаються, і нічого не розуміє у людських емоціях. Він любить червоний колір, місію «Аполлон», Шерлока Холмса та мріє стати математиком.

Ця історія, в якій детектив переплітається із мелодрамою та комедією, сповнена глибоким драматизмом: не здатний відчувати емоції, підліток з аутизмом допоміг дорослим вирішити непосильне для них завдання – навчитися любити одне одного.

Коли: 22 червня, 18:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

«Біла ворона»

На сцені Київського національного академічного театру оперети відбудеться показ знаменитої української рок-опери «Біла ворона». В основі масштабної постановки лежить однойменна драматична поема Юрія Рибчинського на музику композитора Геннадія Татарченка.

Створена на початку 1900-х років, «Біла ворона» стала першою вітчизняною рок-оперою, яка свого часу здійснила справжній мистецький прорив. Сюжет твору заснований на історії Жанни Д'Арк – Орлеанської діви, яка очолила боротьбу французького народу під час Столітньої війни.

Сьогодні історія про опір, мужність, випробування та боротьбу за свободу набуває для українських глядачів особливого символічного значення та гостро перегукується із сучасними реаліями.

Коли: 24 червня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

«Тектоніка Почуттів»

У столиці відбудеться показ драматичної вистави «Тектоніка почуттів» за відомою п'єсою Еріка-Емманюеля Шмітта. Це історія про складні людські взаємини, гордість, довіру та випробування почуттів.

У центрі сюжету – Діана, яка після багатьох років спільного життя дізнається правду про свого коханого Рішара. Ця подія кардинально змінює її світ і змушує героїв шукати відповіді на вічні питання про любов, зраду та можливість прощення. Постановка іронічно та тонко показує, як легко зруйнувати стосунки недовірою та постійними перевірками на міцність.

У ролях – зірки українського театру та кіно:

Дар'я Петрожицька (заслужена артистка України, зірка серіалів «Папік», «Встигнути до 30-ти»)

Валентин Томусяк (зірка серіалів «Реванш», «Містер і Місіс Малишки»)

Світлана Золотько (народна артистка України, актриса Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра)

Наталя Васько (актриса театру та кіно, відома за виставами «Вірні дружини», «Дівич-вечір»)

Ольга Атанасова (зірка серіалів «Папаньки», «Кохання та полум'я»)

Коли: 25 червня, 18:00.

Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Концерти

Mах Bаrskih Open Air Fest

Цього літа співак Max Barskih презентує новий масштабний проєкт Open Air Fest. Це серія великих музичних подій просто неба, які об’єднають фестивальну атмосферу та сольне шоу артиста в різних містах країни.

Головною подією фестивалю стане виступ Max Barskih із його відомими хітами та сучасними візуальними рішеннями. Організатори зазначають, що формат Open Air Fest створений для того, щоб підтримати українців, дати можливість зібратися разом і відчути єдність навіть у складні часи.

На майданчиках розгорнуть повноцінну фестивальну інфраструктуру: велику сцену із живим звуком, зони відпочинку та фуд-корти. Програма триватиме протягом усього дня – до головного концерту вечора на сцені виступатимуть запрошені артисти та DJ.

Коли: 27 червня, 16:00.

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Святковий концерт «Закриття театрального сезону»

Столичний циганський театр «Романс» запрошує глядачів на великий святковий концерт, присвячений закриттю чергового театрального сезону. Цей вечір стане підсумком сценічного року перед літньою перервою.

Організатори підготували особливу підсумкову програму, яка об'єднає найкращі номери сезону. На глядачів чекають як фірмові динамічні та колоритні виступи театру, сповнені фірмового темпераменту, ритму та живої пластики, так і ліричні романси й сольні інструментальні номери.

Концерт побудований як творчий звіт та жест вдячності публіці, яка підтримувала артистів протягом року. Подія буде цікавою як постійним шанувальникам колективу, так і тим, хто хоче вперше відкрити для себе унікальну сценічну мову театру «Романс».

Коли: 27 червня, 18:00.

Місце проведення: Циганський театр «Романс», м. Київ, пр-т Перемоги, 38.

Віктор Павлік. Ювілейний концерт. На Біс!

Віктор Павлік – легенда української естради, чиї пісні знають і співають кілька поколінь. Цей концерт стане ретроспективою його творчості: знайомі хіти прозвучать у супроводі великого симфонічного оркестру.

На слухачів чекають улюблені ліричні композиції та відомі шляхгери в новому масштабному аранжуванні. Організатори обіцяють особливу атмосферу та ексклюзивну програму, яку не повторюватимуть у такому форматі.

Коли: 28 червня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, м. Київ, Спортивна площа, 1.

Zgarda концерт танцювального фестивалю в стилі Tribal

У столиці пройде фінальний гала-концерт всеукраїнського фестивалю Zgarda. На одній сцені виступлять танцювальні колективи та соло-виконавиці з різних міст України, які працюють у стилі Tribal.

Tribal (трайбл) – це сучасний напрям танцю, який поєднує в собі елементи фольклорних традицій Близького Сходу, Північної Африки, Індії та фламенко із сучасною хореографією та імпровізацією.

Організатори обіцяють глядачам масштабне шоу з автентичними костюмами, оригінальними сценічними образами та різноманітною музичною програмою — від етнічних ритмів до сучасної містичної музики. Подія буде цікавою як для шанувальників стилю, так і для тих, хто відкриває для себе цей напрям хореографії вперше.

Коли: 28 червня, 16:00.

Місце проведення: Будинок Актора, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7.

Стендапи

Стендап-шоу «Крінжові історії»

У столичному закладі «Бочка Pub» пройде комедійний івент «Крінжові історії». Головна фішка формату – активна участь залу. Глядачі зможуть поділитися власними найбезглуздішими чи найкумеднішими життєвими ситуаціями, а автор найкрінжовішої історії вечора отримає спеціальний приз.

Розважати публіку та розганяти історії зі сцени будуть відомі українські коміки:

Даня Повар

Андрій Бережко

Вова Євчук

Паша Пінчук

Організатори звертають увагу, що на заході відбуватиметься зйомка, тому гостей просять приходити завчасно. Після початку запису замовлення по кухні прийматимуться з обмеженнями (тільки на барі).

Коли: 22 червня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

«Такі новини»

В Underground Stand Up Club відбудеться зйомка нового випуску гумористичного шоу «Такі Новини». Формат заходу передбачає іронічний розбір найсвіжіших подій в Україні та світі.

Головна особливість шоу – інтерактив із залом. Глядачі можуть принести власні інфоприводи (від політичних подій до попкультурних трендів чи новин зі стрічок соцмереж), які коміки обговорюватимуть та розганятимуть у режимі реального часу прямо зі сцени.

Зйомка проходитиме за участі живої аудиторії для подальшої публікації випуску на YouTube-каналі проєкту.

Коли: 25 червня, 19:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.