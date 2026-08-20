«Усі товклися на вході»: на вокзалі в Києві через тривогу та тисняву виник затор в укритті

Тиснява в укритті на вокзалі у Києві під час повітряної тривоги 20 серпня 2026 року

Люди на сходах блокували прохід і не реагували на прохання пройти далі, поки неподалік лунали вибухи

Під час масованої повітряної атаки у ніч на 20 серпня 2026 року на Центральному залізничному вокзалі Києва утворилася тиснява біля входу до підземного укриття. Про це у соцмережах розповіла фотографиня та представницю команди Ukraїner Юлія Тимошенко, яка перебувала на вокзалі разом із командою, інформує «Главком».

За словами фотографині, пасажири саме сіли у вагон потяга «Київ – Ужгород», коли оголосили небезпеку. Провідниця попросила всіх залишити вагон і пройти у підземне укриття.

«Як тільки ми виходимо, десь поруч стало чути дуже гучні вибухи, від яких всі почали бігти чимдуж до укриття, але там на вході вже утворився величезний затор, бо деякі люди вирішили «перечекати» і стати одразу на сходах, не спускаючись всередину», – зазначила Тимошенко.

😱🤯 Тиснява біля укриття на вокзалі в Києві під час нічної атаки 19 серпня



Під час тривоги пасажири бігли до підземного переходу під звуки вибухів, але на вході виник затор: частина людей зупинилася просто на сходах і заблокувала прохід іншим. pic.twitter.com/2l7fYpx4bw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Дівчина додала, що люди на сходах блокували прохід і не реагували на прохання пройти далі, поки поруч лунали вибухи.

Фотографка показала, що відбувалося в укритті на Центральному вокзалі під час тривоги у ніч на 20 серпня 2026 року фото: Юлія Тимошенко/Facebook

На думку пасажирки, у безпекові протоколи вокзалу варто впровадити професійний crowd management (управління натовпом), аби уникати таких заторів.

Тимошенко також подякувала залізничникам за оперативний моніторинг загроз та підтримку. Через затримку рейсу більш ніж на три години пасажирів у Львові зустріли та погодували представники World Central Kitchen.

Нагадаємо, увечері 19 серпня через загрозу комбінованої атаки Головний залізничний вокзал столиці тимчасово зачиняли, а людей по гучномовцях закликали пройти в бомбосховища, розташовані по обидва боки станції.

Порожня будівля вокзалу у Києві після оголошення тривоги. 20 серпня 2026 року фото: Цензор.нет

Поліція просила пасажирів залишити будівлю. При цьому з підземних укриттів залишалася можливість вийти до колій, а сам рух потягів не зупиняли. Повітряна тривога в столиці тривала до 08:36 ранку.

Як повідомлялося, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 15 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.