Минулої доби в Києві та області від коронавірусу не померла жодна людина

У столиці виявлено понад 200 нових випадків Covid-19

За минулу добу, 22 липня, у Києві коронавірус виявлено у 226 людей. Це на 20 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 21 липня було 246 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 217 663 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 208 330 осіб (за добу 22 липня – 180)

померли 5 224 особи (за добу – 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 021 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 21 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 9 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 808 осіб (за добу 22 липня – 36)

померли 2 765 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 247 419 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 22 липня зафіксовано 763 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

Нагадаємо, за добу 21 липня в Києві було виявлено 246 хворих на коронавірус.

В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Із 22 липня в Києві всі охочі можуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

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