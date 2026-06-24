На Бучанщині чоловік убив співмешканку 13 ударами сокири

За скоєне вбивство підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі

У Бучанському районі Київської області поліцейські затримали 58-річного чоловіка, який під час сварки на ґрунті ревнощів жорстоко вбив свою 64-річну співмешканку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Трагедія сталася в селі Музичі. За даними слідства, цивільне подружжя вживало алкогольні напої за місцем тимчасового проживання. Під час застілля між ними спалахнув конфлікт через ревнощі. У розпалі сварки чоловік схопив сокиру та завдав її ріжучою частиною щонайменше 13 ударів по ногах жінки.

Від отриманих рубаних ран, переломів та значної крововтрати потерпіла померла на місці події до приїзду медиків.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Бучанської окружної прокуратури вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин. За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.