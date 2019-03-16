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    На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко

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    Віра Савченко тримає в руках плакат із надписом &laquo;Надія є&raquo; - На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко
    Віра Савченко тримає в руках плакат із надписом «Надія є»

    «Для мене Майдан - не паління БТРів, а мирна акція як зараз», - сказала Віра Савченко

    Віра Савченко, сестра народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють в організації теракту, який мав бути здійснений у Верховній Раді, прийшла на акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві.

    Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкому».

    Віра Савченко тримає в руках плакат із надписом «Надія є».

    «Нам потрібен не переворот як був, а Майдан. Для мене Майдан - не паління БТРів, а мирна акція як зараз», - сказала вона.

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    На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко
    На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко
    На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко
    На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко
    На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко

    Як відомо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

    Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

    16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.  У поліції повідомили, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь в акції близько 10 000 осіб.

    Нагадаємо, 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента

    Представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

    Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

    Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

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