На акцію протесту націоналістів прийшла сестра Савченко



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Віра Савченко тримає в руках плакат із надписом «Надія є»

«Для мене Майдан - не паління БТРів, а мирна акція як зараз», - сказала Віра Савченко

Віра Савченко, сестра народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють в організації теракту, який мав бути здійснений у Верховній Раді, прийшла на акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві.

Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкому».

Віра Савченко тримає в руках плакат із надписом «Надія є».

«Нам потрібен не переворот як був, а Майдан. Для мене Майдан - не паління БТРів, а мирна акція як зараз», - сказала вона.

Як відомо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців. У поліції повідомили, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь в акції близько 10 000 осіб.

Нагадаємо, 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

Представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.