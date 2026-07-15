Атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей, ще 15 поранені

В Оріхові окупанти вдарили дроном по цивільних – загинули двоє чоловіків

Унаслідок обстрілу Запоріжжя керованими авіабомбами кількість постраждалих зросла до трьох загиблих і п'ятнадцяти поранених. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За словами Федорова, число постраждалих і далі зростає. Допомога лікарів знадобилася запоріжцям віком від 28 до 77 років.

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фото: Запорізька ОВА

Удар по Оріхову

Окрім обстрілу обласного центру, того ж дня ворожий FPV-дрон уразив людей у прифронтовому Оріхові. Загинули двоє чоловіків. Подробиці щодо обставин удару та стану інших постраждалих уточнюються.

Область під безперервним вогнем

Запорізька область лишається однією з найбільш обстрілюваних у країні: щодоби регіон витримує понад тисячу ворожих ударів. Лише напередодні, 14 липня, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селі Таврійське Запорізького району – загинула жінка, поранення дістав 60-річний чоловік. Правозахисники й аналітики фіксують, що росіяни цілеспрямовано полюють на цивільний транспорт і людей у прифронтових громадах області – під удар потрапляють приватні авто, маршрутки й навіть зупинки громадського транспорту.

Дрони системно б'ють по АЗС

Окрема тривожна тенденція останніх тижнів – удари по автозаправних станціях Запоріжжя. 6 липня дрон влучив у територію АЗС: загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік, ще дев'ятеро дістали поранення, серед них восьмирічний хлопчик. 9 липня окупанти повторно вдарили по заправці в обласному центрі – тоді постраждав чоловік.

Під ударами опиняються і рятувальники: раніше дрон повторно атакував пожежну машину, яка гасила пожежу після влучання по АЗС, – техніка отримала значні пошкодження. У ДСНС наголошують, що такі повторні удари по рятувальниках є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, днями рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих після чергового удару по Запоріжжю – тоді постраждали одинадцять людей, серед них 15-річний хлопець.