Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей, ще 15 поранені

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей, ще 15 поранені
Кількість постраждалих внаслідок атаки продовжує зростати
фото: Запорізька ОВА

В Оріхові окупанти вдарили дроном по цивільних – загинули двоє чоловіків

Унаслідок обстрілу Запоріжжя керованими авіабомбами кількість постраждалих зросла до трьох загиблих і п'ятнадцяти поранених. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За словами Федорова, число постраждалих і далі зростає. Допомога лікарів знадобилася запоріжцям віком від 28 до 77 років.

11 фото
На весь екран
фото: Запорізька ОВА

Удар по Оріхову

Окрім обстрілу обласного центру, того ж дня ворожий FPV-дрон уразив людей у прифронтовому Оріхові. Загинули двоє чоловіків. Подробиці щодо обставин удару та стану інших постраждалих уточнюються.

Область під безперервним вогнем

Запорізька область лишається однією з найбільш обстрілюваних у країні: щодоби регіон витримує понад тисячу ворожих ударів. Лише напередодні, 14 липня, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селі Таврійське Запорізького району – загинула жінка, поранення дістав 60-річний чоловік. Правозахисники й аналітики фіксують, що росіяни цілеспрямовано полюють на цивільний транспорт і людей у прифронтових громадах області – під удар потрапляють приватні авто, маршрутки й навіть зупинки громадського транспорту.

Дрони системно б'ють по АЗС

Окрема тривожна тенденція останніх тижнів – удари по автозаправних станціях Запоріжжя. 6 липня дрон влучив у територію АЗС: загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік, ще дев'ятеро дістали поранення, серед них восьмирічний хлопчик. 9 липня окупанти повторно вдарили по заправці в обласному центрі – тоді постраждав чоловік.

Під ударами опиняються і рятувальники: раніше дрон повторно атакував пожежну машину, яка гасила пожежу після влучання по АЗС, – техніка отримала значні пошкодження. У ДСНС наголошують, що такі повторні удари по рятувальниках є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, днями рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих після чергового удару по Запоріжжю – тоді постраждали одинадцять людей, серед них 15-річний хлопець.

Читайте також:

Теги: Іван Федоров транспорт рятувальники окупанти Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині після атаки РФ загорілися бензовози та газовоз
Росія атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула пожежа на стоянці бензовозів
19 червня, 10:51
Ярослав Богданець у кабріолеті-килимі
На Рівненщині хлопці перетворили старі «Жигулі» на кабріолет-килим
21 червня, 21:15
Атаки на паливну інфраструктуру Запоріжжя останніми днями стали систематичними
Ворог вдарив по Запоріжжю: кількість поранених зросла
27 червня, 04:19
Окупанти продовжують терор українців на захоплених територіях
Окупанти на Херсонщині посилили контроль над місцевими жителями
28 червня, 07:59
Наслідки обстрілів у Запорізькій області
Окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області: є загиблий
5 липня, 08:03
Росіяни вдарили дроном по АЗС у Запоріжжі
Росіяни атакували Запоріжжя: під ударом опинились АЗС та житлові будинки
9 липня, 18:02
Необхідність перегляду тарифів пов'язана зі зростанням витрат на утримання транспортної системи, подорожчанням електроенергії, пального, запчастин та заробітних плат
Від сьогодні проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: як заощадити, хто має пільги та що буде зі старими квитками
Вчора, 07:32
Володимир Гончаров є призером чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби
Учасник двох Олімпіад Гончаров воює проти України в російському «м’ясному» підрозділі
1 липня, 11:50
Російські КАБи паралізували частину Запоріжжя
Росія вдарила по Запоріжжю: понад 15 тисяч абонентів без світла
8 липня, 08:07

Події в Україні

У столиці пролунали вибухи: Росія атакувала Київ балістикою
У столиці пролунали вибухи: Росія атакувала Київ балістикою
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей, ще 15 поранені
Атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей, ще 15 поранені
Глава ЦРУ розповів, скільки російські військові живуть на фронті
Глава ЦРУ розповів, скільки російські військові живуть на фронті
235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026
235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026
Міноборони запустило автоматичне продовження відстрочок
Міноборони запустило автоматичне продовження відстрочок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
177K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua