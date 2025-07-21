На Київщині після атаки РФ зафіксовано наслідки у двох районах (фото)

У Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення

У Київській області наслідки атаки російських ракет і безпілотників уночі 21 липня зафіксували у двох районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника.

«Усю ніч ворог атакував Київщину комбіновано дронами та ракетами. Тривога тривала майже 10 годин. Постраждалих серед населення немає», – ідеться у повідомленні.

За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах області.

Так, у Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.

Очільник ОДА подякував українським оборонцям з проєкту «Чисте небо», які перехопили понад півтора десятка ворожих безпілотників.

«За час існування проєкту вже знищено більше 750 ворожих дронів», – уточнив Калашник.

6 фото На весь екран









Внаслідок нічної атаки окупантів є руйнування у житлових секторах Фастівського та Вишгородського районів фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Він також зазначив, що всім людям, чия власність постраждала, буде надана необхідна допомога.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.