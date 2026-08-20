Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала склад Varus у Борисполі. Компанія звернулася до покупців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала склад Varus у Борисполі. Компанія звернулася до покупців
Склад Varus потрапив під російський удар
фото: varus

Мережа попередила про можливі перебої з окремими товарами, однак усі супермаркети продовжили працювати

Російський ракетний удар у ніч проти 20 серпня пошкодив складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus. Після атаки компанія попередила покупців про можливі тимчасові перебої з наявністю окремих товарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Varus.

У мережі уточнили, що під удар потрапило складське приміщення логістичного партнера Varus. Саме там зберігалася частина товарних запасів компанії.

Росія атакувала склад Varus у Борисполі. Компанія звернулася до покупців фото 1
скриншот із Facebook

Наразі представники мережі разом із компанією-партнером встановлюють наслідки російської атаки та з'ясовують усі обставини події.

«Було уражено складське приміщення логістичного партнера мережі, розташоване у Борисполі. Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі. Наразі ми спільно з представниками партнерської компанії працюємо над оцінкою наслідків та уточненням усіх обставин події», – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження складської інфраструктури наслідки атаки можуть тимчасово відчути покупці. У Varus попередили, що в окремих магазинах можливі часткові перебої з наявністю деяких товарів.

Водночас супермаркети мережі не припинили роботу. У компанії запевнили, що всі магазини відкриті та готові приймати відвідувачів.

«Робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійне постачання та наявність товарів на полицях», – заявили в компанії.

Пошкодження складу з товарами Varus стало не єдиним випадком ураження торговельної та логістичної інфраструктури Київської області під час російської атаки в ніч проти 20 серпня.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу також постраждав склад мережі продуктових магазинів «Фора» у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.

Крім того, у Борисполі внаслідок нічної російської атаки було пошкоджено продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. На місцях влучань тривало гасіння пожеж.

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина продукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збита ціль утворила вирву
Київщина: прикордонники збили крилату ракету з кулемета (фото)
Сьогодні, 12:08
Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня
Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня
Вчора, 21:04
Пожежа у селі Черняхів Кагарлицької громади
На Обухівщині під час пожежі в будинку загинув 72-річний чоловік
13 серпня, 10:13
Рятувальники гасять пожежу у Броварському районі
Удар по логістиці на Київщині: рятувальники гасять пожежу у Броварському районі (фото)
12 серпня, 17:35
У Києві уламки пошкодили вхід до комунального медзакладу
У Деснянському районі Києва уламки дрона пошкодили медзаклад
12 серпня, 15:51
Викошування очерету за допомогою машини-амфібії Mobitrac
Очищення Кирилівського озера після атаки РФ: що зроблено за чотири тижні
30 липня, 20:14
Наслідки обстрілу ринку біля метро «Почайна»
Атака на Київ 30 липня: всі пожежі ліквідовано, розбір завалів триває (фото)
30 липня, 10:06
Автопригода сталася у травні цього року поблизу Ворзеля на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин
Перед судом постане водій, який спричинив ДТП, тяжко травмувавши власне немовля
29 липня, 16:31
Трагедія сталася на водоймі у селі Богданівка
Намагалася дістати м'яч: на Київщині потонула 13-річна дівчинка, яка не вміла плавати
27 липня, 17:18

Новини

Росія атакувала склад Varus у Борисполі. Компанія звернулася до покупців
Росія атакувала склад Varus у Борисполі. Компанія звернулася до покупців
Росіяни вдарили по складу виробництва морозива на Київщині
Росіяни вдарили по складу виробництва морозива на Київщині
Нафтобаза KLO на Київщині припинила роботу через атаку РФ
Нафтобаза KLO на Київщині припинила роботу через атаку РФ
У Києві чутно вибухи, працює ППО
У Києві чутно вибухи, працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водія взято під варту
Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водія взято під варту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Сьогодні, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Сьогодні, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua