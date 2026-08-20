Росія атакувала склад Varus у Борисполі. Компанія звернулася до покупців

Мережа попередила про можливі перебої з окремими товарами, однак усі супермаркети продовжили працювати

Російський ракетний удар у ніч проти 20 серпня пошкодив складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus. Після атаки компанія попередила покупців про можливі тимчасові перебої з наявністю окремих товарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Varus.

У мережі уточнили, що під удар потрапило складське приміщення логістичного партнера Varus. Саме там зберігалася частина товарних запасів компанії.

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Наразі представники мережі разом із компанією-партнером встановлюють наслідки російської атаки та з'ясовують усі обставини події.

«Було уражено складське приміщення логістичного партнера мережі, розташоване у Борисполі. Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі. Наразі ми спільно з представниками партнерської компанії працюємо над оцінкою наслідків та уточненням усіх обставин події», – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження складської інфраструктури наслідки атаки можуть тимчасово відчути покупці. У Varus попередили, що в окремих магазинах можливі часткові перебої з наявністю деяких товарів.

Водночас супермаркети мережі не припинили роботу. У компанії запевнили, що всі магазини відкриті та готові приймати відвідувачів.

«Робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійне постачання та наявність товарів на полицях», – заявили в компанії.

Пошкодження складу з товарами Varus стало не єдиним випадком ураження торговельної та логістичної інфраструктури Київської області під час російської атаки в ніч проти 20 серпня.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу також постраждав склад мережі продуктових магазинів «Фора» у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.

Крім того, у Борисполі внаслідок нічної російської атаки було пошкоджено продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. На місцях влучань тривало гасіння пожеж.