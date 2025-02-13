У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів регіону

Влада закликає мешканців зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел

У Вишгородському районі Києва сьогодні, 13 лютого, будуть відбуватися планові вибухові роботи. У регіоні можуть бути чутні звуки вибухів – мешканців області просять зберігати спокій. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«На території району сьогодні, 13 лютого, проводяться вибухові роботи», – йдеться у повідомленні.

Влада закликала жителів області зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, 28 січня, на території Вишгородського району вже відбувалися планові вибухові роботи.

Раніше повідомлялося, що підрозділи розмінування Міноборони України впродовж 2024 року очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій, найбільше – сільгоспземель. Про це 1 січня повідомила пресслужба оборонного відомства. Так, військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі.

До слова, у Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни.