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Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes
У районі села Пльохово Курської області оператори дронів 129-ї бригади спалили десятки російських бронемашин і ліквідували особовий склад противника
скріншот відео з телеграм-каналу Юрія Бутусова

Окупанти провалили атаку через свої ж оборонні споруди

Ворожа колона застрягла в протитанкових пастках на Курщині, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на початку серпня. Про це пише Forbes.

Російські війська, ймовірно, з 15-ї бригади, контратакували український виступ у Курській області 29 вересня або незадовго до цієї дати. Атака, спрямована на підконтрольне українцям село Пльохово на південному краї виступу, провалилася найіронічнішим чином. Так, російська колона застрягла у протитанкових пастках. Це траншеї та смуга бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на Курщину на початку серпня.

За межами Плехово розташовані дві основні російські оборонні споруди – протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу. Під час атаки росіянам було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада тероборони запустила хвилю вибухових безпілотників.

Український журналіст Юрій Бутусов 29 вересня розповів у своєму телеграм-каналі, що в районі села Пльохово оператори дронів 129-ї бригади Територіальної оборони «дали урок російським окупантам і їхній техніці – спалили десятки бронемашин і ліквідували особовий склад противника».

Нагадаємо, американські аналітики ISW пояснюють, що Російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, адже має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті. 

Днями повідомлялось, що Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом росіяни відбили понад 10 населених пунктів. 

До слова, росіяни провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тепер російський диктатор Володимир Путін вимагає від ФСБ виправляти помилки.

За оцінками Bild, великий наступ російських військ у Курській області обернувся провалом.

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Теги: Курщина ворог фронт танки

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