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Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти

Раніше активісти заявили, що конкурс на посаду Генерального прокурора «став однією з вимог Брюсселя до України»

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький заявив, що в офіційних документах між Україною та Європейським Союзом відсутня вимога щодо проведення конкурсу на посаду Генерального прокурора. Про це повідомляє Комерсант український.

За його словами, прихильники конкурсної процедури посилаються на спільну заяву української та європейської сторін від грудня 2025 року, однак документ містить лише вимогу переглянути порядок призначення та звільнення Генерального прокурора відповідно до найкращих європейських практик.

«У цій заяві дійсно одним із пунктів було визначено провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення Генерального прокурора з метою приведення її у відповідність до найкращих європейських практик із залученням Венеціанської комісії. Але якщо ми читаємо цей текст буквально, там не йдеться про жоден конкурс», – зазначив Броневицький.

Експрокурор також поставив під сумнів твердження про те, що конкурсний відбір є поширеною практикою в країнах Європейського Союзу.

«Якщо говорити про найкращі європейські практики, то варто подивитися, як це працює в самій Європі. В Австрії прокурори призначаються федеральним президентом. У Румунії президент призначає керівників прокуратури за поданням Міністерства юстиції. У Чехії верховного державного прокурора призначає уряд за пропозицією міністра юстиції. У Фінляндії уряд пропонує кандидатуру, а президент призначає генерального прокурора. У Швеції генеральний прокурор і його заступник призначаються урядом», – сказав він.

На думку Броневицького, українська модель загалом не суперечить європейським підходам.

«Ми бачимо, що всюди існують політичні механізми призначення, і вони достатньо схожі на ту модель, яка існує сьогодні в Україні», – наголосив він.

Колишній прокурор також звернув увагу, що зміна порядку призначення Генерального прокурора може потребувати змін до Конституції.

«Призначення Генерального прокурора – це один із пунктів повноважень президента України, визначених Конституцією. Відповідно, зміна порядку призначення Генерального прокурора – це вже питання внесення змін до Конституції України», – додав він.

Броневицький також висловився проти переконання, що конкурс автоматично гарантує доброчесність майбутнього керівника прокуратури.

«Конкурс – це не панацея від усіх проблем. Ми вже бачили цілу низку конкурсних процедур, які завершувалися або великим розчаруванням, або взагалі колапсом. Сам по собі конкурс не гарантує якісного результату», – вважає експрокурор.

Він додав, що тривалі конкурсні процедури можуть негативно впливати на роботу прокуратури у випадку вакантної посади Генерального прокурора.

«Для того, щоб організувати і провести конкурсну процедуру, потрібен певний період часу. І він буде достатньо тривалим. Я вважаю, що тривала відсутність керівника лише шкодить інституції. Без Генерального прокурора країна і прокуратура повноцінно працювати не можуть», – підсумував Станіслав Броневицький.

Нагадаємо, раніше громадська активістка Мартина Богуславець, після рішення Європейського Союзу відкрити для України переговорний кластер «Основи» у межах процесу вступу до ЄС, у своєму дописі заявила, що конкурс на посаду Генерального прокурора «став однією з вимог Брюсселя до України».

Теги: прокуратура конкурс прокурор активісти

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