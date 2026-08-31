У Бориспільському районі після нічної атаки поранено подружжя

Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються, триває ліквідація наслідків

У Бориспільському районі продовжують фіксувати наслідки ворожої нічної атаки. Внаслідок атаки поранено подружжя 1968 року народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Бориспільської РДА Руслана Дяченка.

«Цієї ночі та вранці район знову зазнав ворожої атаки. Є постраждалі», – повідомив Дяченко.

Повідомляється, у Пристоличній громаді внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. У Гірській громаді зафіксовано влучання по складському приміщенню.

За словами Дяченка, внаслідок атаки поранено подружжя 1968 року народження. Жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення живота й нижніх кінцівок. Чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення лівої гомілки й голови.

«Обом надається необхідна медична допомога в лікарні», – зазначив голова Бориспільської РДА.

Загалом у Бориспільському районі пошкоджено три складські приміщення та багатоквартирний будинок. За словами Дяченка, на місцях працюють відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються, триває ліквідація наслідків.

«Закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», – резюмував Руслан Дяченко.

Нагадаємо, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.