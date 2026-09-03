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Ворог завдав ударів по двох районах Київщини, є постраждалі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворог завдав ударів по двох районах Київщини, є постраждалі (фото)
Пожежа на місці влучання внаслідок ворожої атаки. Київщина, 3 вересня 2026 року
фото: ДСНС Київщини

Під ворожим ударом житлові будинки, споруди, об’єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури

Внаслідок російських атак на Київщині виникли пожежі у Обухівському та Бориспільському районах. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, споруди, об’єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій. 

Рятувальники гасять пожежі на місцях влучань
Рятувальники гасять пожежі на місцях влучань
фото: ДСНС Київщини

Від вечора, упродовж ночі та до ранку рятувальники безперервно працюють на місцях ударів – ліквідовують пожежі та допомагають людям.

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Від вечора, упродовж ночі та до ранку рятувальники Київщини безперервно працюють на місцях російських ударів
фото: ДСНС Київщини

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, в Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також там виникла пожежа у приватному будинку, був пошкоджений автомобіль. У  Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. 

Нагадаємо, у місцевих пабліках та телеграм-каналах поширюють відео, на яких видно стовп густого чорного диму над містом. За попередньою інформацією з соцмереж, займання сталося на складах компанії «Біокон», що займається логістикою та виробництвом фармацевтичної й косметичної продукції.

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Теги: обстріл Київщина

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