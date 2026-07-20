Одеса оголосила 21 липня днем жалоби після удару РФ

На адміністративних будівлях приспустять державні та міські прапори, а розважальні заходи рекомендували скасувати

В Одесі 21 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто, яка сталася 20 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеську міську раду.

Зазначається, що на адміністративних будівлях міста буде приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Крім того, підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити використання музичного супроводу та утриматися від проведення розважальних заходів.

«Міська влада Одеси вшановує пам'ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу 20 липня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Ударом було пошкоджено цивільне підприємство, сталася масштабна пожежа, а також зафіксовано пошкодження газової магістралі.