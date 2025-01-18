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Станція метро «Лук'янівська» відновила роботу після ракетного удару по Києву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Станція метро «Лук'янівська» відновила роботу після ракетного удару по Києву
Пошкоджено скляні елементи входу на станцію метро «Лук’янівська»
фото: Радіо Свобода

У столиці станція метро «Лук’янівська» працює на вхід та вихід у напрямку ТЦ «Квадрат»

Станція метро «Лук’янівська» в Києві відновила роботу після ранкової ракетної атаки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція знову приймає пасажирів», – йдеться в повідомленні.

На вхід і вихід станція працює у напрямку ТЦ «Квадрат».

Вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка тимчасово зачинений.

«Працівники метрополітену оперативно прибрали касову залу після пошкоджень, зокрема рештки скла та інших будівельних матеріалів», – додали в КМДА.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід.

Поїзди прямували без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок атаки на Київ загинули троє людей.

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

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Теги: Київ метро війна балістичні ракети ракетна атака

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