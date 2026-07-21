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На проспекті Палладіна обмежено рух через ремонт шляхопроводу біля «Новобіличів» (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На проспекті Палладіна обмежено рух через ремонт шляхопроводу біля «Новобіличів» (схема)
Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі у напрямку торговельного центру Lavina Mall
фото: glavcom.ua

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 19:00

Сьогодні, 21 липня 2026 року, частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на просп. Академіка Палладіна біля залізничної станції «Новобіличі» у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Із 7:00 до 19:00 фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі у напрямку торговельного центру Lavina Mall.

21 липня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на просп. Академіка Палладіна біля залізничної станції «Новобіличі» у Святошинському районі (схема)
21 липня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на просп. Академіка Палладіна біля залізничної станції «Новобіличі» у Святошинському районі (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

Теги: ремонт Київавтодор Київ дороги

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