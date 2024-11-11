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Рух на транзитній ділянці траси Одеса-Рені буде призупинено: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рух на транзитній ділянці траси Одеса-Рені буде призупинено: деталі
У період з 01:00 до 04:00 12 листопада 2024 року на транзитній ділянці буде призупинено рух транспорту
фото з відкритих джерел

Українців закликали врахувати інформацію про призупинення руху під час планування поїздок

На транзитній ділянці автодороги «Одеса-Рені» буде призупинено рух транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Повідомляється, що згідно з інформацією, наданою молдовськими колегами, у період з 01:00 до 04:00 12 листопада 2024 року на транзитній ділянці проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів.

«У зв’язку з цим переміщення легкових та вантажних автомобілів через контрольні пости «Маяки» та «Удобне» буде тимчасово призупинено», – повідомила Держприкордонслужба

Українців закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в усіх містах України змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становитиме 50 км/год. Вступили у дію норми «зимового періоду», коли рівень небезпеки для всіх учасників руху зростає. 

Також в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишилось обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

До слова, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. 

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Теги: транспорт дорожній рух Одеса Держприкордонслужба

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