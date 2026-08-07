На міському пляжі у Богуславі загинув чоловік

На міському пляжі у Богуславі відпочивальники виявили тіло чоловіка без ознак життя

За словами очевидців, чоловік протягом дня відпочивав на пляжі один, а за деякий час його тіло побачили у воді

У місті Богуслав на міському пляжі відпочивальники виявили у воді чоловіка без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Про надзвичайну подію на річці Рось, яка сталася у середу, 5 серпня, правоохоронцям повідомила небайдужа місцева жителька. На місце негайно прибули поліцейські та бригада швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 53-річний житель Богуславської громади. За словами очевидців, чоловік протягом дня відпочивав на пляжі один, а за деякий час його тіло побачили у воді.

Медики тривалий час проводили серцево-легеневу реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Поліція Київщини вкотре закликає громадян бути відповідальними та неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки на водоймах.

Нагадаємо, у Києві з початку року на водоймах загинули 34 людини, серед яких троє дітей. Цей показник удвічі перевищує торішню статистику за аналогічний період. Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 17 людей. У ДСНС наголошують, що відпочивальники систематично нехтують застереженнями та порушують базові правила безпеки, через що звичайне дозвілля обертається трагедією.

Раніше повідомлялося, що у Білоцерківському районі Київської області рятувальники вилучили з водойми тіло загиблого чоловіка. Нещасний випадок стався поблизу місцевого пляжу.