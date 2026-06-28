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Прем’єра пісні, перформанс від фанатки та конфузи. Концерт Макса Барських у Києві у фото та відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Макс Барських уперше заспівав на сцені свій новий трек «Кольє»
фото: glavcom.ua

Шоу не обійшлося без конфузу

Український співак Макс Барських 27 червня дав великий концерт на ВДНГ у Києві. Це шоу стало початком всеукраїнського фестивалю під відкритим небом Open Air Fest з офіційним гаслом «Сьогодні має сенс». «Главком» побував на столичному концерті та розповідає, як це було.

Концерт на ВДНГ зібрав близько 10 тисяч глядачів. Перед головною зіркою вечора на сцену виходили також Софія Нерсесян, Артем Котенко, Іван Люленов та Kler. Саме ж шоу Макса Барських відбулося у супроводі симфонічного оркестру. Співак виконав, зокрема, свої головні хіти: «Тумани», «Зорепад», «Подруга-ніч», «Колишній», «Береги», «Не складається», «В твоїх очах» та інші. Звучали також і його англомовні треки Stomach Butterflies, Sound of Bloom тощо.

Прем’єра пісні, перформанс від фанатки та конфузи. Концерт Макса Барських у Києві у фото та відео фото 1
Концерт Макса Барських на ВДНГ зібрав близько 10 тисяч глядачів
Концерт Макса Барських на ВДНГ зібрав близько 10 тисяч глядачів
фото: glavcom.ua

Але головною подією вечора стала прем’єра пісні «Кольє», яку виконавець проголосив головним саундтреком шоу. Макс Барських написав пісню разом із музикантом Іваном Клименком. Це була їхня перша співпраця. Співак пояснив, що звик працювати самостійно, тож робота з Іваном Клименком потребувала часу – створення композиції тривало майже рік. Незадовго до концерту з’явився і кліп на «Кольє». Автором відеороботи став сценарист та кліпмейкер Алан Бадоєв. У столичному шоу простежується естетика цього кліпу: капелюхи-циліндри, смокінги (зокрема і на жінках) та впізнавана хореографія.

Водночас концерт, як це часто буває, не обійшовся без конфузу. Одна з фанаток Макса Барських у несподіваний спосіб спробувала привернути увагу співака. Жінка вилізла на металеву конструкцію, не призначену для глядачів, та влаштувала запальні танці. Щоправда, її власний мініконцерт швидко перервали двоє охоронців.

На концерті Макса Барських було чимало дітей. Як дорослі, так і маленькі фанати підготували для співака квіти та плакати
На концерті Макса Барських було чимало дітей. Як дорослі, так і маленькі фанати підготували для співака квіти та плакати
фото: glavcom.ua

До слова, Макс Барських активно спілкувався та жартував із аудиторією у перервах між піснями. Так, він зізнався фанатам, що йому дуже спекотно виступати у шкіряних штанах та запитав, чи ніхто не хоче «яєчню».

Згодом артист навіть запросив на сцену шестирічного Назара, який прийшов на концерт із сім’єю. Співак жартома запитав у хлопця, чи той не п'є «водку», після чого вони спробували вдвох наспівати суперхіт «Колишній». Також Макс Барських поцікавився у дитини, який вона знає «стішок». Українськомовний Назар, очевидно, не зрозумівши запитання, відповів: «Математику».

Як писав «Главком», співак Макс Барських презентував новий формат свого шоу «Сьогодні має сенс» Open аir. Виступи артиста пройдуть цього літа у найбільших містах країни. Команда Макса Барських заручилася підтримкою партнерів, серед яких, зокрема, «Сенс Банк», з яким підписано річний контракт. У такий спосіб державний банк вирішив підтримати музичну індустрію під час війни.

Нагадаємо, несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі бенгери, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе – із наскрізною емоційною лінією, що об’єднує майбутню платівку. Новий сингл отримав назву «Людина для мене». 

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Теги: концерт Макс Барських пісня Київ співак шоубіз

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