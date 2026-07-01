Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пам'ятник Мазепі чи фонтан на місці Леніна? Кличко відреагував на ініціативу Зеленського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пам'ятник Мазепі чи фонтан на місці Леніна? Кличко відреагував на ініціативу Зеленського
Погруддя Івана Мазепи, встановлене на території Києво-Печерської лаври 28 червня 2026 року
фото з Facebook-сторінки міністерки культури Тетяни Бережної

Кличко заявив, що про ідею встановлення пам’ятника Мазепі на місці, де раніше був Ленін, дізнався з медіа

Київська міська влада не отримувала офіційних звернень щодо встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко у коментарі журналістам «Української правди», інформує «Главком». 

За словами Кличка, про ідею встановлення пам’ятника Мазепі на місці, де раніше був Ленін, він дізнався з медіа.

«Як, відповідно, й інформації щодо того, хто буде автором і хто виготовлятиме скульптуру. Як тільки отримаємо звернення й усю необхідну інформацію, міська влада діятиме за визначеною законом процедурою», – заявив міський голова.

Нагадаємо, 28 червня під час урочистостей з нагоди Дня Конституції президент Володимир Зеленський заявив, що в столиці має з'явитися повноцінний пам'ятник Івану Мазепі на тому місці, де до грудня 2013 року стояв пам'ятник Володимиру Леніну.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що хоче поставити фонтан на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку.

Кличко сказав, що фонтан є «найбільш нейтральним рішенням» для громадського простору на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку, оскільки встановлення будь-якої скульптури викличе суперечки.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ Володимир Зеленський пам'ятник Іван Мазепа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після розмов із військовими Зеленський провів Ставку
Зеленський анонсував кроки для посилення бойових бригад
1 червня, 18:22
За словами Зеленського, РФ кожного місяця може здійснювати кілька масштабних масованих атак на Україну
Президент повідомив, скільки балістичних ракет РФ може виробляти щомісяця
3 червня, 19:19
Григорій Глушич загинув 5 червня внаслідок ДТП у Києві
Мріяв стати програмістом: що відомо про загиблого у жахливій ДТП у Києві сина захисника України
6 червня, 18:42
Президент України Володимир Зеленський під час перемовин на саміті G7 у Франції
Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном після завершення саміту G7
18 червня, 00:01
Останнього разу Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічалися в січні 2026 року у швейцарському Давосі
Озвучено дату наступної зустрічі Трампа і Зеленського
13 червня, 19:46
Затримання підозрюваного одразу після проведення оборудки та отримання коштів
Продавав авто, ввезені для потреб ЗСУ: у Києві затримано псевдоволонтера
16 червня, 15:01
Орден, який Зеленський відправив до Польші «Новою поштою»
«Нова пошта» – це не пошта». Смілянський пояснив історію з відправкою ордена Зеленського до Польщі
20 червня, 21:33
Картка киянина – це носій, що містить персональні дані особи, а також поєднує у собі низку міських сервісів та банківських послуг
Картка киянина у смартфоні: влада готує масштабне оновлення важливого сервісу
26 червня, 09:56
Зловмисницям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Схрон на цвинтарі та 6 кг вибухівки: затримано агенток РФ, які готували теракт у центрі Києва
29 червня, 11:31

Новини

Спека та зливи. Синоптики розповіли, яким виявився перший місяць літа в столиці
Спека та зливи. Синоптики розповіли, яким виявився перший місяць літа в столиці
Пам'ятник Мазепі чи фонтан на місці Леніна? Кличко відреагував на ініціативу Зеленського
Пам'ятник Мазепі чи фонтан на місці Леніна? Кличко відреагував на ініціативу Зеленського
Дарниця, Поділ та Оболонь під ударом спеки: які райони Києва нагріваються найбільше
Дарниця, Поділ та Оболонь під ударом спеки: які райони Києва нагріваються найбільше
У Голосіївському районі Києва жінка впала з шостого поверху, рятуючись від пожежі
У Голосіївському районі Києва жінка впала з шостого поверху, рятуючись від пожежі
«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника
«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника
У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року
У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua