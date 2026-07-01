Пам'ятник Мазепі чи фонтан на місці Леніна? Кличко відреагував на ініціативу Зеленського

Погруддя Івана Мазепи, встановлене на території Києво-Печерської лаври 28 червня 2026 року

Кличко заявив, що про ідею встановлення пам’ятника Мазепі на місці, де раніше був Ленін, дізнався з медіа

Київська міська влада не отримувала офіційних звернень щодо встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко у коментарі журналістам «Української правди», інформує «Главком».

За словами Кличка, про ідею встановлення пам’ятника Мазепі на місці, де раніше був Ленін, він дізнався з медіа.

«Як, відповідно, й інформації щодо того, хто буде автором і хто виготовлятиме скульптуру. Як тільки отримаємо звернення й усю необхідну інформацію, міська влада діятиме за визначеною законом процедурою», – заявив міський голова.

Нагадаємо, 28 червня під час урочистостей з нагоди Дня Конституції президент Володимир Зеленський заявив, що в столиці має з'явитися повноцінний пам'ятник Івану Мазепі на тому місці, де до грудня 2013 року стояв пам'ятник Володимиру Леніну.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що хоче поставити фонтан на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку.

Кличко сказав, що фонтан є «найбільш нейтральним рішенням» для громадського простору на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку, оскільки встановлення будь-якої скульптури викличе суперечки.