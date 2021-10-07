Новий глава Укрексімбанку розповів про кредит, яким цікавилися «Схеми»

Причиною нападу на журналістів стало питання про видачу банком кредиту на купівлю ТРЦ SkyMall у Києві Сергію Брюховецькому

Вже відстороненому голові правління Укрексімбанку не сподобалося питання про кредит у $60 млн

Укрексімбанк не виявив наявних кримінальних проваджень щодо компаній-отримувачів кредиту у $60 млн на придбання торгового центру SkyMall. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління АТ Укрексімбанк Сергій Єрмаков під час пресконференції «Ситуація, що склалася у зв’язку з інтерв’ю «Радіо Свобода», та її наслідки», пише «Укрінформ».

«У квітні 2021 року банк надав кредит у сумі $60 млн двом компаніям: ТОВ «Оптова мережа 2011» та ТОВ «Славіан»... Реалізацію угоди було направлено на купівлю паном Брюховецьким (бенефіціар обох компаній – ред.) ТРЦ SkyMall у заявленого на той момент кінцевого бенефіціару бізнесу. На вимогу банку позичальником було надано правові висновки професійних юристів щодо врегулювання корпоративного конфлікту та наявних судових позовів», – сказав Єрмаков.

Він додав, що, відповідно до отриманих юридичних висновків, застава банку була валідною. За словами т.в.о. голови правління Укрексімбанку, на момент видачі кредиту Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки, в рамках якої банк не виявив жодної інформації, яка б свідчила про наявність кримінальних справ або проваджень у зв'язку з фактом володіння частки в компаніях, які зареєстровані на непідконтрольній території.

Єрмаков зазначив, що на час укладання кредитного договору Брюховецький мав дійсну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та фактично проживав у Києві. Єрмаков також додав, що у заставі банку перебуває весь комплекс споруд та приміщення паркінгу ТРЦ SkyMall.

Як повідомила низка ЗМІ, причиною нападу на журналістів програми «Схеми» під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером стало питання про видачу банком кредиту на купівлю торгово-розважального центру SkyMall у Києві Сергію Брюховецькому. Бізнесмена, за даними журналістів, підозрювали у фінансуванні тероризму. Гроші він витратив на придбання ТРЦ SKYMall.

За інформацією журналістів, голові правління цієї фінустанови Євгену Мецгеру не сподобалося одне із запитань, після чого охорона застосувала силу до оператора, відібрала техніку та флешку із записаним відео. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене, повідомили журналісти.

Раніше стало відомо, що поліція вручила підозру службовцю Укрексімбанку за напад на журналістів. Також Мецгер показав підозру, яку йому вручила поліція (документ).

Напередодні справу про напад на «Схеми» в Укрексімбанку перекваліфікували – санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.