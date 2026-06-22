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Рух вулицею Нижній Вал буде частково обмежено 23 червня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вулицею Нижній Вал буде частково обмежено 23 червня (схема)
Фахівці Подільського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від вул. Житньоторзької до вул. Глибочицької
фото: glavcom.ua

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Завтра, 23 червня, з 8:00 до 17:00 частково обмежуватимуть рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що у цей період фахівці Подільського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від вул. Житньоторзької до вул. Глибочицької.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

23 червня частково обмежуватимуть рух вул. Нижній Вал у Подільському районі столиці
23 червня частково обмежуватимуть рух вул. Нижній Вал у Подільському районі столиці
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, із понеділка, 22 червня, у Печерському районі столиці частково обмежать рух транспорту. Дорожники розпочинають планові роботи на одній із головних артерій міста. Ремонтні бригади працюватимуть щодня з 8:00 до 20:00. Дорожні роботи охоплять ділянку бульвару Лесі Українки від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу.

Також тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. 

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Теги: Київ дороги ремонт

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