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Удар по Києву, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 2 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Києву, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 2 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 липня 2026 року

Росія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками, в окупованому Криму пролунали вибухи через удари БпЛА.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 липня.

Атака на Київ

Наслідки атаки ударів по центру Києва
Наслідки атаки ударів по центру Києва
фото: соціальні мережі

Вночі 2 липня російські терористи атакували Київ бехпілотниками та ракетами. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що станом на зараз кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 20 осіб. На жаль, двоє людей загинули.

Наразі відомо про 28 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

Також унаслідок нічного ворожого обстрілу столиці руйнувань зазнала будівля, де базувалася одна з підстанцій швидкої медичної допомоги. 

За даними Кличка, серед осіб, які дістали поранення в Шевченківському районі, є водії та медичний персонал цієї підстанції. Стан одного з постраждалих парамедиків лікарі наразі оцінюють як вкрай важкий.

Вибухи у Криму

Удар по Києву, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 2 липня фото 1
фото з відкритих джерел

У ніч на 2 липня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Керчі, Сімферополі, Севастополі, Феодосії, Гвардійському.

Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ, яка знаходиться у Сімферопольському районі.

WOG запроваджує особливий режим роботи через обстріли РФ

На автозаправках «WOG» змінився графік роботи
На автозаправках «WOG» змінився графік роботи
фото: Мережа АЗК «WOG»

З 1 липня мережа автозаправних комплексів WOG змінює правила роботи в низці областей України. Рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та з метою захисту клієнтів і персоналу компанії. 

Особливий режим поширюється на АЗК у таких регіонах:

  • Сумська область;
  • Чернігівська область;
  • Харківська область;
  • Запорізька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Херсонська область.

Також частина АЗК у Полтавській області.

Інші важливі новини:

Теги: Крим вибух Київ США Іран Дональд Трамп окуповані території переговори

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