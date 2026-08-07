Манчіні сформував тренерський штаб збірної Італії

Роберто Манчіні та Габріеле Оріалі знову працюватимуть разом

«Скуадра Адзурра» завершила процес формування ланки тренерів

Керманич національної команди Італії Роберто Манчіні визначився з помічниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Італійської федерації футболу.

Асистентом головного тренера став Альберто Болліні. Натомість Леонардо Бонуччі, Антоніо Гальярді та Массімо Маккароне поповнили штаб як технічні помічники. До ролі менеджера команди повернувся Габріеле Оріалі, який обіймав цю посаду в перший період Манчіні.

Також у тренерський штаб увійшли тренер воротарів Марко Роккаті та його помічник Крістіано Лупателлі. Тренерами з фізичної підготовки будуть Джакомо Чечі та Марко Монтіно. Аналітиками матчів стали Ренато Бальді та Крістіан Вентуріні.

Манчіні нещодавно повернувся на посаду керманича збірної Італії. «Скуадра Адзурра» восени стартуватиме в новому сезоні Ліги націй. Перший суперник – Бельгія (25 вересня).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.