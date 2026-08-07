Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Манчіні сформував тренерський штаб збірної Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Манчіні сформував тренерський штаб збірної Італії
Роберто Манчіні та Габріеле Оріалі знову працюватимуть разом
фото: FIGC

«Скуадра Адзурра» завершила процес формування ланки тренерів

Керманич національної команди Італії Роберто Манчіні визначився з помічниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Італійської федерації футболу.

Асистентом головного тренера став Альберто Болліні. Натомість Леонардо Бонуччі, Антоніо Гальярді та Массімо Маккароне поповнили штаб як технічні помічники. До ролі менеджера команди повернувся Габріеле Оріалі, який обіймав цю посаду в перший період Манчіні.

Також у тренерський штаб увійшли тренер воротарів Марко Роккаті та його помічник Крістіано Лупателлі. Тренерами з фізичної підготовки будуть Джакомо Чечі та Марко Монтіно. Аналітиками матчів стали Ренато Бальді та Крістіан Вентуріні.

Манчіні нещодавно повернувся на посаду керманича збірної Італії. «Скуадра Адзурра» восени стартуватиме в новому сезоні Ліги націй. Перший суперник – Бельгія (25 вересня).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

Читайте також:

Теги: Роберто Манчіні Леонардо Бонуччі НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джанфранко Дзола візьметься за реформу молодіжного футболу
Колишній лідер «Челсі» отримав впливову посаду в Італійській федерації футболу
5 серпня, 20:55
Франко Мастантуоно переїде до Флоренції
«Реал» відпустить «нового Мессі» в чемпіонат Італії
5 серпня, 17:42
Рандаль Коло Муані повернувся в Турин
ПСЖ продав форварда в чемпіонат Італії
2 серпня, 19:54
Артем Довбик уклав орендну угоду з клубом «Болонья»
Довбик офіційно перейшов в італійську «Болонью»
30 липня, 14:16
Судзукі Зіон потрапив до сфери зацікавлень провідних клубів Європи
«Ювентус» знайшов козир у конкуренції з ПСЖ за воротаря з чемпіонату Італії – ЗМІ
29 липня, 22:29
Янн Біссек продовжить виступи на «Джузеппе Меацца»
Чемпіон Італії продовжив контракт із провідним футболістом
29 липня, 17:26
61-річний Манчіні вже очолював збірну Італії з 2018 до 2023 року
Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера
28 липня, 15:30
У 2025 році Андреа Пірло підписав контракт з російською букмекерською компанією Fonbet
Пірло втратив нагоду очолити збірну Італії: завадила співпраця з букмекерами, які допомагають окупантам
27 липня, 11:11
Всеволод Чех уклав трирічний контракт з клубом Серії А «Монца»
Юний український голкіпер уклав контракт з клубом італійської Серії А
11 липня, 14:18

Новини

ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua